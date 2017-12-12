Türkiye'ye gelen turistlerin tercihi Antalya ve İstanbul oldu

İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE’YE 2017 yılının ilk on aylık diliminde gelen 29 milyonun üzerindeki turistin yüzde 63\'ünün tercihi Antalya ve İstanbul oldu. 4 Milyon 565 ziyaretçi sayısı ile Ruslar birinci olurken onları Almanlar izledi.

Medya takip ajansı PRNet,Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medyadan elde ettiği bilgiler ışığında Türkiye’nin turizm karnesini araştırdı. PRNet’in araştırmasına göre yıl içerisinde turizmle alakalı 260 binin üzerinde haber yansıması tespit edilirken, 2017’nin ilk on ayında Rusya’dan Çin’e, Almanya’dan İrlanda’ya, Japonya’dan Güney Kore’ye 100’ü aşkın yabancı ülkeden 29 milyon 53 bin 450 yabancı turist Türkiye’yi ziyaret etti. Ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28,01 arttı.

ANTALYA\'YA 10 AYDA 9 MİLYON 255 BİN 267 TURİST GELDİ

Ajans Press’in medya araştırmasından edindiği bilgilere göre; yabancı ziyaretçilerin giriş yaptığı iller incelendiğinde Antalya’nın başı çektiği belirlendi. Antalya’ya ilk on ayda 9 milyon 255 bin 267 kişi gelirken, Antalya’yı 9 milyon 8 bin 643 yabancı ziyaretçi ile İstanbul takip etti. Araştırmaya konu olan dilimde Edirne’ye 2 milyon 703 bin 643, Artvin’e 2 milyon 285 bin 231, Muğla’ya 1 milyon 973 bin 226, İzmir’e 722 bin 671, Ağrı’ya 458 bin 725, Ankara’ya 429 bin 263 ve Van’a 362 bin 948 ziyaretçi geldi.

RUSLAR BİRİNCİ ALMANLAR İKİNCİ SIRADA

Ülke bazında ziyaretçiler incelendiğinde ise 4 milyon 565 bin 275 ziyaretçiyle Rus turistlerin başı çektiği belirlendi. Rus turistleri 3 milyon 336 bin 7 kişiyle Almanya, 2 milyon 118 bin 263 kişiyle İran, 2 milyon 71 bin 838 kişiyle Gürcistan, 1 milyon 576 bin 783 kişiyle de İngiltere takip etti.