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Yaşam

Türkiye'ye gelen turist sayısı 3 milyonu aştı

Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ocak-Ekim'de yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.5 artışla 28.81 milyon kişi oldu

23 Kasım 2012 18:09

Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın Ekim ayına göre yüzde 0.37 artarak 3 milyon kişiyi geçti. Aynı açıklamada yılın ilk 10 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısının da yüzde 0.5 artışla 29 milyon kişiye yaklaştığı bildirildi.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.37 oranla 3.05 milyon kişiye ulaştı.
   
Turizm Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Ocak-Ekim'de yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.5 artışla 28.81 milyon kişi oldu.

Turistlerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il ise şu şekilde sıralandı:    
     
1- Antalya   (%33,93  / 1 milyon 35 bin 119 kişi)     
2- İstanbul  (%29,93  / 913 bin 212 kişi)    
3- Muğla     (%8,04   / 245 bin 302 kişi)     
4- Edirne     (%7,73   / 235 bin 782 kişi)     
5- İzmir      (%4,78   / 145 bin 698 kişi)

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