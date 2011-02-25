Türkiye'ye gelen Sarkozy'i hiçbir bakan karşılamadı

T24 - Türkiye, 6 saatlik bir çalışma ziyareti için Ankara’ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy “Devlet Başkanı” olmasına rağmen, karşılamak üzere havaalanına Türk hükümetinden hiçbir bakan gitmedi.

Sarkozy, Türkiye Devlet tarafından “Müsteşar düzeyinde” karşılandı. Karşılamada, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu vardı.

Sarkozy’nin “Devlet Başkanı” sıfatını gözönüne almış olsa gerek, karşılamada dikkat çeken bir başka isim ise, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu.

Oysa, çalışma ziyareti için dahi gelmiş olsa, Türkiye’nin uyguladığı protokol kuralları çerçevesinde Devlet Başkanları asgari bir hükümet üyesi tarafından karşılanıyorlar.



Mesela, 2007 yılında TBMM’de konuşma yapmak üzere gelen İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’i havaalanında Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı ise İçişleri Bakanı Beşir Atalay karşılamıştı.



Fransa'ya "mütekabiliyet" uygulaması

Havaalanında gerçekleştirilen karşılama, Fransa’ya karşı “mütekabiliyet” çerçevesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Türk mevsimi etkinliklerinin açılışı nedeniyle Paris’e yaptığı ziyaret sırasında da kendisine “asgari karşılama” düzenlenmişti.

Sarkozy’yi karşılamaya tek bir bakanın bile gitmemesine rağmen, Türkiye’nin olağan protokol uygulamalarında, çalışma ziyaretinde de bulunsa, devlet başkanları genellikle bir kabine üyesi tarafından karşılanıyor.

Hatta, gelen liderin daha önce Türkiye’ye yönelik tutumu gözönüne alınarak, havaalanındaki karşılama düzeyi daha yüksek bile tutulabiliyor. Mesela, Suudi Arabistan Kralı Abdullah Ankara’ya gelişinde bizzat Cumhurbaşkanı Gül tarafından havaalanında karşılanmıştı.



Erdoğan'ı Paris'te bakan karşılamamıştı

Ancak Gül’e yapılan uygulama sadece Türk basınında değil, Fransız basınında da tepki görünce, Türk Mevsimi etkinliklerinin kapanışı için Paris’e giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a farklı bir uygulama yapılmıştı. Başbakan Erdoğan’ı havaalanında Fransa'nın Avrupa İşlerinden sorumlu Bakanı Pierre Lelouche karşılamıştı.



Sarkozy, Gül'ün yanında sakız çiğnemişti

Sarkozy’nin Cumhurbaşkanı Gül’e yönelik olan ve Fransız basınını bile kızdıran tavrı, özellikle iki liderin Türk mevsimi etkinlikleri çerçevesinde katıldıkları bir sergi açılışı sırasında iyice ortaya çıkmıştı.

Açılışa, planlanan saatten 10 dakika geç gelen Sarkozy, bir de tüm tören sırasında açıkça sakız çiğnemişti.



Sarkozy "jest" yapıyor

Sarkozy’nin Ankara ziyaretinde protokol açısından bir diğer ilginç nokta, Fransa Cumhurbaşkanı’nın kısa programına Anıtkabir ziyaretini de dahil etmesi.

Sarkozy, Ankara’ya “Fransa Cumhurbaşkanı” sıfatıyla gelmesine rağmen, ziyaret amacı “iki ülke ilişkileri” çerçevesinde değil; G-20 dönem başkanı sıfatıyla yapıyor ziyaretini. Bu nedenle de ziyaret, protokoler açıdan “resmi” değil, “çalışma ziyareti” olarak geçiyor.

Çalışma ziyaretleri ile resmi ziyaretler arasındaki en büyük fark şudur; ziyaret eden lider “resmi” ziyaret yapıyorsa, gittiği ülkelerdeki sembolik öneme sahip bir mekanı da ziyaret eder. Bu mekan Türkiye açısından “Anıtkabir” dir.

Sarkozy, Ankara’ya “resmi ziyaret” kapsamında gelmemesine rağmen, Anıtkabir’i de programı kapsamına aldı.

