“Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı 5 milyonu aşacak” ​

İstanbul, 13 Mart (DHA) - Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülke olan Rusya’da 2018 yaz sezonuna yönelik hareketlenme başladı ve Rus basını bu yıl Türkiye’ye gelecek Rus turist sayısının beş milyonu aşacağını yazdı.

Yaklaşık 1 milyon tirajı bulunan Rus gazete Komsomolskaya Pravda, Global Connection Uluslararası Medya Grubu’nun katkılarıyla hazırladığı Türkiye turizmi özel sayısında Global Connection’un Genel Koordinatörü Onur Tayşu, Türkiye’nin 2018 yılı hedefinin 5 milyondan fazla Rus turisti ağırlamak olduğunu söyledi.

Dünyanın önde gelen turizm fuarlarından MITT Moskova Turizm ve Seyahat Fuarı’nın açılış gününde Rus okurlarla buluşan Türkiye turizm eki 12 sayfa. 13-15 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek MITT Fuarı ile birlikte hareketlenen Rus turizm pazarında, Rusya’nın en etkili gazetesinin Türkiye turizm eki yayınlaması, Türkiye’nin beklentilerini yükseltti.

Türkiye ekinin kapak yıldızı James Bond

Türk turizmini anlatan yayının kapağında James Bond karakteriyle tanınan Hollywood sinemasının tanınmış ismi Pierce Brosnan yer alıyor. Barbaros Tapan tarafından gerçekleştirilen röportaj, yayına ilgiyi yükseltti.

THY, Regnum, Rixos, Cornelia ve Susesi gibi seçkin markaların da katkılarıyla yayınlanan Türkiye turizm eki, Rusya pazarında Türkiye’nin tanıtımı ile ilgili en önemli yayın olarak görülüyor. Daha önce de Oscar’lı oyuncular Denzel Washington, Ben Affleck ve Nicole Kidman röportajları ile okuyucuların ilgisini çekmeyi başaran yayınlara imza atan

“Sıkıntılı dönemi atlattık, 2017 yükseliş yılı oldu”

Rus turist sayısının 2015 yılında 3 milyon 649 bin iken, 2016 yılında 886 bine düştüğünü anımsatan Onur Tayşu, “Sıkıntılı dönemi atlattık. Yapılan etkili tanıtım çalışmalarının da katkısıyla 2017 gerçekten yükseliş yılı oldu ve 4 milyon 715 bin Rus turist ile önceki iyi dönemleri bile geride bıraktık. Turizm sektörümüzün 2018 hedefi Rus sayısının 5 milyonun üzerine çıkması” dedi.

Geçen hafta ITB Berlin Turizm Fuarı’nda benzer bir yayına daha imza atan Global Connection Uluslararası Medya Grubu, Almanya pazarında da Türkiye’ye yönelik ciddi bir hareketlenme bekliyor.

27 ülkede faaliyet gösteren Global Connection, ilgili ülkelerin lider medya kuruluşlarıyla birlikte hazırladığı yayınlarla, Türkiye’nin turizm potansiyelini ve albenisini dünyaya anlatıyor. (Fotoğraf-Tablo)