Türkiye’ye gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı rahatsızlandı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, New York'taki BM Genel Kurul Toplantısı'na gitmek üzere İstanbul'da uçağa bineceği sırada rahatsızlandı.

Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Atambayev’in, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan New York'a gidecek olan uçağa binmeden önce rahatsızlandığı belirtildi.

Göğüs ağrısından şikayetçi olan Atambayev’e ilk müdahaleyi yapan doktorlar, Cumhurbaşkanının acil sağlık kontrolünden geçmesi gerektiği tavsiyesinde bulunduğu ifade edildi.

New York ziyareti iptal

Açıklamada, Atambayev’in, detaylı bir tıbbi muayeneden geçeceği ve bir süre doktor gözetiminde olacağı bildirildi.

New York ziyareti iptal edilen Atambayev’in yerine, Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev’in BM Genel Kurulu’nun 71’inci oturumuna katılacak Kırgız heyetine başkanlık edeceği kaydedildi.

Doktor gözetiminde kalacak

Akipress Haber Ajansı, Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi yetkililerine dayandırdığı habere göre, Cumhurbaşkanı Atambayev, bir süre Türkiye'de doktor gözetiminde kalacak.

Atambayev, önceki gün Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla 60. yaş doğum gününü kutlamıştı.