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Yaşam

Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 göçmen sele kapılarak hayatını kaybetti

Hatay'ın Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan göçmenler sele kapıldı

26 Ekim 2018 00:12

Hatay'ın Suriye sınırında, Türkiye'ye geçmeye çalışırken sel sularına kapılan 7 göçmen hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yayladağı ilçesinde meydana geldi. Bölgede aşırı yağış sonrası kırsal alanda sel oluştu. Suriye'nin Bayınsucak bölgesinden Hatay'a geçmek isteyen göçmen grup, Kızılçat Mahallesi yakınlarında sele kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, Suriyeli oldukları değerlendirilen 7 kişinin cesedine ulaştı.

Jandarma ve polis ekipleri, bölgede çalışmalara devam ederken, sayının artmasından endişe ediliyor. 

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