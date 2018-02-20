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Ekonomi

Türkiye'ye geçen yıl en çok Rus turist geldi

İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'yi, 2017 yılında en çok Ruslar ziyaret etti

20 Şubat 2018 16:22

İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye\'yi, 2017 yılında en çok Ruslar ziyaret etti. Ruslar, yüzde 12.2\'lik oranla ilk sırada yer alırken, onları yüzde 9.3 ile Almanlar ve yüzde 7.2 ile Batı Asya ülkelerindan gelen turistler takip etti. 
TÜİK verilerine göre, Türkiye\'ye, gezi ve eğlence faaliyetleriyle sportif ve kültürel faaliyetler için en çok Rusya, Almanya ve Batı Asya ülkelerinden ziyaretçi gelirken, sağlık turizmi kapsamında en çok ziyaretçi ise Batı Asya ülkeleriyle Azerbaycan ve İran\'dan geldi. İş, konferans ve seminer için de ziyaretçiler daha çok İran, Almanya ve Batı Asya ülkelerinden geldi. En çok geceleme ise İstanbul, Antalya, İzmir, Muğla ve Bursa\'da gerçekleşti. Yabancı ziyaretçiler, 2017 yılında Türkiye\'de ortalama 9.6 gece kalırken, yurt dışında yaşayanlar ise ortalama 16.9 geceleme yaptı. Ortalamaya göre, Ruslar 6.5, İngilizler 8.3, Almanlar 10.5, Avustralyalılar ise 16.3 gece Türkiye\'de kaldı.

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