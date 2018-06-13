Türkiye'ye futbolda en büyük başarısını yaşatan 2002 Dünya Kupası kadrosu şimdi ne yapıyor?

Türkiye, 2002 Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza atarak 3. olmuştu. Bu, Türkiye'nin futbolda elde ettiği en büyük başarıydı. Ay Yıldızlılar o günden bugüne Dünya Kupası'na katılamadı.

2002'nin efsanevi kadrosunda yer alanlardan bazıları futbol yorumcusu, bazıları teknik adam. Buz pateni yapan da var, Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilişkili olduğu iddiaları nedeniyle tutuklanan ve firarda olan da.

2002 kadrosunun kalecisi Rüştü Reçber, simge oyunculardan biri olup kaptanlığını da yaptığı Fenerbahçe'den sonra Barcelona ve Beşiktaş'ta forma giydi. Reçber futbol sonrası kariyerinde spor yorumcusu olarak devam etti. Şu anda Hürriyet gazetesinde ve Bein Sports'ta yorumculuk yapıyor.

İstanbul'da üç büyük takımın n da formasını giyen nadir oyunculardan Emre Aşık, kariyerini Galatasaray'da noktaladıktan sonra bir süre ticaret hayatına atıldı. Son olarak Ümit Milli Takım'da Abdullah Ercan'ın yardımcısı olan Emre Aşık, daha sonra bu göreve Alpay Özalan'ın getirilmesinin ardından Milli Takım'dan ayrılmıştı.

Galatasaray'ın efsane kaptanı Bülent Korkmaz futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlığı seçti. Gençlerbirliği'nde yardımcı antrenörlükle başlayan teknik adamlık macerası, Kayseri Erciyes, Galatasaray, Karabükspor ve İstanbul Büyükşehir Belediye ile devam etti. Dönem dönem televizyonlarda futbol yorumculuğu Bülent Korkmaz son olarak Antalyaspor'un başına geçti.

Futbol kariyerine Galatasaray'da başlayan Fatih Akyel daha sonra Mallorca ve Fenerbahçe'de oynadı. PAOK da dahil birçok takımın formasını giyen Akyel, son olarak Tepecikspor'da oynadı. Akyel bu takımda oynarken 3 Temmuz soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Akyel şu anda Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü.

Alpay Özalan futbolu 2008'de Köln forması giyerken bırakmasının ardından futbol yorumculuğu yapmaya başladı. Daha sonra teknik adamlık kariyerini seçen Özalan, Eskişehirspor ve Samsunspor'u çalıştırmasının ardından 21 yaş altı Milli Takım'ın başına getirildi. Görevden ayrılan Özalan, 24 Haziran seçimlerinde AKP'nin İzmir 2. bölge 2. sıra milletvekili adayı.

Arif Erdem, kısa süren Real Sociedad macerasından sonra yeniden Galatasaray'a dönüp kariyerini sarı kırmızı formayla sonlandırdı. Erdem'in adı daha sonra Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili açılan davayla gündeme geldi. Yunanistan'ın İskeçe kentine kaçtığı belirtilen Erdem hakkında, son olarak geçen yıl "tutuklanmama garatisi verilmesi halinde Türkiye'ye dönmek istediği" yönündeki haberler çıktı.

Okan Buruk, Galatasaray ve İnter'in ardından futbolculuk kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da son verdi. Buruk daha sonra teknik adamlığa başladı. Buruk Elazığ, Gaziantep, Sivas ve Göztepe'nin ardından son olarak Akhisar Belediyespor'u çalıştırdı ve geçtiğimiz sezon bu kulüp ile Türkiye Kupası'nı kazandı.

Galatasaray ve Blackburn Rovers'ın efsane futbolcuları arasına giren Tugay Kerimoğlu, Sarı Kırmızılılarda Fatih Terim, Georghe Hagi ve Roberto Mancini dönemlerinde yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Şanlıurfaspor'un teknik direktörü oldu. Kerimoğlu, bu görevden ayrılmasının ardından futbol yorumculuğu yapmaya başladı.

Hakan Şükür futboldan sonra siyasete atılıp 2011'de AKP'den milletvekili seçildi. Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlarıyla tanınan Şükür, 2013'te AKP hükümetinin dershaneleri kapatma kararından sonra millekvekilliğinden istifa etti. Bu sırada hem milletvekilliği hem de TRT'de futbol yorumculuğu yapması tartışma yarattı. 2016'da Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açıldı. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hakkında tutuklama emri çıkartılınca ABD'ye gidip bu ülkeye yerleşti. Son olarak ABD'de açtığı kafeyle haberlere konu oldu.

Özellikle Brezilya maçındaki performansıyla ve her transfer döneminde adının Türk takımlarıyla geçmesiyle hatırlanan Yıldıray Baştürk'ün adı son olarak geçen yıl Bursaspor ile sportif direktörlük için yaptığı görüşmelerle geçti. Ancak taraflar anlaşma sağlanamadı.

2002'deki performansıyla turnuvanın yıldızlar kadrosuna girmeyi başaran Hasan Şaş futbol hayatına Galatasaray formasıyla son verdi. Şaş şu anda hem Galatasaray hem de Milli Takım'dan takım arkadaşı olan Ümit Davala'yla birlikte Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapıyor.

Mustafa Kemal (Muzzy) İzzet, 2006'da futbolu bıraktı ve şu anda Leicester City'den takım arkadaşı Steve Walshi ile birlikte bir futbol akademisini yönetiyor.

Tayfur Havutçu, oyunculuk kariyeri gibi teknik adamlık kariyerinin büyük bölümünü Beşiktaş'ta geçirdikten sonra, Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun yardımcısı oldu.

Nihat Kahveci Beşiktaş'ta yıldızlaşmasının ardından transfer olduğu Real Sociedad'da da damgasını bıraktı. Daha sonra Villarreal'e geçen Kahveci 2012'de futbolu bıraktı. Bir süre yine Villarreal'de yardımcı antrenörlük yapan Kahveci kariyerine futbol yorumcusu olarak devam ediyor.

Ümiz Özat, Köln'de tamamladığı futbol kariyerinden sonra teknik adamlık yapmaya başladı ve son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştırdı. En son Fenerbahçe kongresinde Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki tartışma sırasında adı yeniden gündeme geldi.

Aziz Yıldırım, 2004 yılında yaşanan bir olayı anlatarak Ümit Özat'ın Ali Koç tarafından locadan kovulduğunu iddia etmiş, Koç bu iddiaya kongrede yanıt vermişti. Özat, son olarak Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu konu ne sayın Aziz Yıldırım'ın anlattığı kadar bir seçim malzemesi ne de Ali Koç'un anlattığı kadar basit bir olay değildir" dedi.

İlhan Mansız, 2002 Dünya Kupası'nın ardından bir süre daha Beşiktaş forması giydikten sonra, Japonya ve Almanya'da futbol oynadı. Mansız daha sonra Ankaragücü formasıyla Türkiye'ye döndü. Ancak 2006'da geçirdiği trafik kazasından sonra futbolu bıraktığını açıkladı. 3 yıl daha futbola geri dönmek için çaba harcayan futbolcu 2009'da emekliye ayrıldığını söyledi. 33 yaşından sonra buz patenine ilgi duyan Mansız, "Buzda Dans" adlı televizyon yarışmasını kazandı, geçen yıl da Survivor'a katıldı.

Ergün Penbe 13 yıl Galatasaray forması giymesinin ardından Gaziantep formasıyla futbol bıraktı. Penbe de futbolculuk kariyerinden sonra teknik adamlığı seçen futbolculardan. Mersin İdmanyurdu'nda yardımcı antrenör olarak başladığı teknik adamlık macerasında son olarak İnegölspor'u çalıştırdı.

Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Abdullah Ercan, futbolu İstanbulspor'da bıraktıktan sonra genelde Milli Takımlar'da geçen bir teknik adamlık kariyerine başladı. Ercan halen Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun yardımcılarından biri.

Hakan Ünsal da Galatasaray'ın adı Fethullah Gülen yapılanmasıyla birlikte anılan oyuncularından biriydi. "Dershane olaylarından sonra Kazlıçeşme mitingiyle safımı belli ettim" diyen Ünsal, futbolu bıraktıktan sonra yorumculuk yönüyle ön plana çıktı.

Emre Belözoğlu, 2002 Dünya Kupası kadrosundan profesyonel futbolculuk kariyerine devam eden tek isim. Belözoğlu, Galatasaray ve İnter'den sonra bir süre İngiltere'de futbol oynadı. Daha sonra Fenerbahçe forması giyen Belözoğlu halen Medipol Başakşehir'de futbola devam ediyor.

2002 Dünya Kupası'ndaki mohikan saç modeliyle hatırlarda kalan Ümit Davala, 2006'da Werder Bremen formasıyla futbola veda etti. Daha sonra salon futbolu oynamaya başlayan Davala, Türkiye Futsal Milli Takımı'nın kaptanlığını yaptı. Davala teknik adamlık kariyerine 21 yaş altı Milli Takım'da başladı ve daha sonra Tuzlaspor ve Galatasaray'da devam etti.

Kaleci Ömer Çatkıç da Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilişkileri nedeniyle tutuklanan oyunculardan biri. Çatkıç haberleşme uygulaması ByLock kullandığı ve Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya 1 milyon dolar yatırdığı suçlamasıyla geçen yıl tutuklandı.

"FETÖ'nün futbol yapılanmasına" ilişkin soruşturma yeni tamamlandı. Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, Ömer Çatkıç ve İsmail Şengül hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.