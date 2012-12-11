Türkiye'ye fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından apılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey iç ve doğu kesimlerindeki yağışlara ilavaten öğle saatlerinden sonra batı kesimler Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla), Çanakkale ile Balıkesir'in Edremit, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, Karadeniz ile İç Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli (40-60 km saat), Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla), Çanakkale ile Balıkesir'in Edremit, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (yerel su baskını, sel, yıldırım, deniz ve kara ulaşımında aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra güneybatı yönlerden Kıyı Ege'de fırtına (50-70 km/saat), Marmara'da kuvvetli (0-60 km/saat) şekilde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, kara ve deniz ulaşımında aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis görülmesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.



Bölgelere göre hava durumu



MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevreleri ile akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Çanakkale ile Balıkesir'in Edremit, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinde Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 13

BURSA Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın akşam ve gece saatlerinde güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. 13

ÇANAKKALE Parçalı çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 14

İSTANBUL Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 13



EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Afyonkarahisar dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Muğla'da kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR Parçalı zamanla çok bulutlu 6

AYDIN Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 16

İZMİR Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 15

UŞAK Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. 8



AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun (Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 18

ANTALYA Parçalı ve çok bulutlu 17

MARMARİS Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışlı 16

MERSİN Parçalı bulutlu 17



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu (Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas) ile sabah saatlerinde Ankara, gece saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, yüksekleri ile kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif yağışlı geçecek. Yağışların yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. 7

ESKİŞEHİR Parçalı çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren yağmurlu 8

KARAMAN Parçalı bulutlu 7

NEVŞEHİR Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5



BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge geneli ile akşam saatlerinden sonra Bolu, Zonguldak,Bartın ve Düzce çevreleri aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BARTIN Parçalı çok bulutlu, sabah saatleri ile gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

BOLU Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 5

KARABÜK Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

ZONGULDAK Parçalı çok bulutlu, sabah saatleri ile gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

GİRESUN Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14

RİZE Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 15

SAMSUN Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14

TRABZON Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 15



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ERZİNCAN Çok bulutlu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçecek. İl genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis görülmesi bekleniyor. 5

ERZURUM Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçecek. İl genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis görülmesi bekleniyor. 2 TUNCELİ Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı geçecek. 5

VAN Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı geçecek. . Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis görülmesi bekleniyor. 6



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

GAZİANTEP Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

ŞANLIURFA Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

SIIRT Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8