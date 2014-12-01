Türkiye'ye doğalgazda kolaylık



Türkiye ziyaretine başlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşıladı.

İki lider, Anıtkabir ziyareti sonrası Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 1,5 saat süren basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Putin ve Erdoğan, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Türkiye görüşmelerde, Rusya’dan gelen doğalgazın fiyatının azaltılması ve daha fazla ithalat talebinde bulundu.

10 Rus bakanın da yer aldığı bir heyetle Türkiye'ye gelen Putin, Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarının karşılanması için Mavi Akım Boru Hattı'nın kapasitesinin artırılması konusunda mutabakata vardıklarını, Türkiye'nin talebi üzerine 3 milyar metreküp ilave gaz sağlayacaklarını açıkladı.

Putin ayrıca, "Türk ortaklarımızla enerji işbirliği ile ilgili, 1 Ocak itibarıyla doğalgaz fiyatlarında yüzde 6 indirim sağlayacağız. Buna yönelik görüşmelerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı, Akkuyu Nükleer Santralinin inşaasıyla ilgili olarak ne finansman ne de süre konusunda sorun olduğunu belirtti ve "Projenin güvenliği konusunda da Fukuşima sonrası teknolojileri uygulanıyor. O yüzden güvenlik konusunda şüpheniz olmasın" dedi.

Güney Akım projesi

Putin, eğer AB karşı çıkarsa Güney Akım doğalgaz projesini daha fazla devam ettiremeyeceklerini açıkladı.

Putin toplantıda, “Avrupa Komisyonu'nun Bulgaristan üzerinden Güney Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı yapılmasını içeren projeye yeşil ışık vermekteki isteksizliğine atıfta bulundu.

Vladimir Putin, “Eğer AB projeyi gerçekleştirmek istemiyorsa o zaman gerçekleştirilmeyecektir” dedi.

Ortak ticaret hacmi

2013 yılında Rusya-Türkiye arasında 32,7 milyar dolar olan yıllık ticaret hacminin önümüzdeki yıllarda üç kat artışla 100 milyar dolara çıkartılması hedefi de toplantıda öne çıkan konulardandı.

Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, “2023 hedefi olarak 100 milyar dolara ulaşmamızın gereğine yönelik siyasi irademiz mevcut. Bu konuları görüşme imkânımız oldu. Karşılıklı yatırımlarla ilgili adımları değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

Suriye sorunu

Putin ve Erdoğan, görüşmede Suriye sorununu da ele aldı. Suriye'deki durumun çözüme kavuşturulması noktasında mutabık olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Nasıl'ı üzerinde sıkıntılarımız var. Nasıl çözüme kavuşturulacak bu noktada sıkıntılarımız var” dedi.

Putin ise “Suriye'deki durumla ilgili olarak "Bazı teknik sorunlarımız var. Suriye yönetimiyle belirli nedenlerden kontaklarımız sınırlı, oradaki süreçleri doğrudan etkileyemiyoruz" şeklinde konuştu.

Putin sözlerini şöyle sürdürdü: "Mesele şu, Suriye'de yaşayan tüm insanlar nasıl kendini güvende hissedebilir ve yönetim konusunda da nasıl eşit haklar elde edebilirler? Bu konuda işbirliği yapmalıyız ve birbirimizi tatmin edici kararlara varmalıyız. Bu kararlar öncelikle Suriye halkı ve tüm siyasi güçleri için uygun olmalı ve biz bu sürecin tüm aktörleriyle mutlaka temas halinde olacağız, Türkiye'deki dostlarımızla da aynı şekilde."