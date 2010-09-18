-TÜRKİYE'YE CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÖVGÜSÜ ANKARA (A.A) - 18.09.2010 - Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'nce hazırlanan Türkiye Raporu'nda, kadınlara pozitif ayrımcılık getiren anayasa değişikliğine atıfta bulunarak, şimdiye kadar yapılan düzenlemelerden duyulan memnuniyet vurgulandı. Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine (CEDAW) yönelik ülke çalışmalarını takip eden Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'nin 6. Nihai yorumları içeren raporu açıklandı. Buna göre Komite, Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmeye ve kadınlara yönelik ayrımcılığı önlemeye yönelik yasal tedbirleri, politikalar ve programlarda kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için Türk Ceza Kanunu'nda, ayrı yaşayan ya da yasal olarak ayrılmış aile üyelerinin korunmasını içeren Ailenin Korunmasına Dair Kanunda yapılan değişikliklerle dikkat çeken Komite, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı, Sağlık Sektörü için Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Ulusal Stratejik Eylem Planı, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele İkinci Ulusal Eylem Planı gibi eylem planlarının kabul edilmesine önem verdiğini belirtti. Komite, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin hükümler içeren ve kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayan Anayasa değişikliğinin parlamentoda kabul edildiğine işaret ederek, değişikliğin toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi için alınacak geçici özel önlemlerin daha geniş çapta kullanılmasını sağlayacağını ifade etti. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyip, parlamentoyu bilgilendirmesi amacıyla TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun oluşturulmasını memnuniyetle karşılayan Komite, kadına yönelik şiddete ilişkin Başbakanlık Genelgesi yayınlanmasını, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi oluşturulmasını, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planının kabulünü takdir etti. Kadına yönelik şiddet konusunda Türkiye'nin yeni bir eylem planı geliştirdiğinin altını çizen Komite, kadınların ve erkeklerin rollerine ilişkin olumsuz kalıp yargılarla mücadele etmek için uygulamada olan program ve stratejileri içeren önlemleri memnuniyetle karşıladı. Kız çocuklarının eğitimi için Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen çeşitli proje ve kampanyaları, şartlı nakit transferi gibi destekleri takdir eden Komite, kadın ve kız çocuklarının okula kayıt ve okul bırakma oranlarına ilişkin olumlu ilerleme kaydedildiğinin de altını çizdi. Kırsal alanlarda kadının ekonomik olarak güçlendirilmesini sağlamayı amaçlayan 9. Ulusal Kalkınma Planını ve diğer girişimlerini dikkate değer bulan Komite, ayrıca insan ticareti ve fuhuş istismarıyla mücadele yönündeki çabalarla İnsan Ticaretiyle Mücadele İkinci Ulusal Eylem Planının kabul edilmesini de memnuniyetle karşıladı.