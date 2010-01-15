T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türkiye'ye çifte standart

Alman Welt Am Sonntag gazetesi AB ve Almanya’daki siyasi partiler arasında Türkiye’ye yönelik yüksek sesli çifte standart bulunduğunu vurguladı.

15 Ocak 2010 02:00

T24- AB ve Almanya’daki siyasi partiler arasında Türkiye’ye yönelik yüksek sesli çifte standart olduğu bildiriliyor. Alman basını, "Siyasiler çoğunlukla iç siyasetteki sorunlardan hedef saptırmaya çalışırken, dış siyasette alevlenmeye neden olurlar" diye yazdı.

Alman Welt Am Sonntag gazetesi AB ve Almanya’daki siyasi partiler arasında Türkiye’ye yönelik yüksek sesli çifte standart bulunduğunu vurguladığı haberinde Avrupa Birliği oybirliğiyle Türkiye ile müzakerelerin başlatılması için karar aldığını anımsattı. Gazete, "Birinci ve ikinci Merkel hükümetleri de, koalisyon sözleşmelerinde bu müzakerelerin ‘ucu açık’ bir şekilde yürütülmesinden yana olduklarını belirtmişlerdir. Bu şu demektir Türkiye kriterleri yerine getirirse, AB’ye üye olabilir" yorumunu yaptı.

Guido Westerwelle’nin de Dışişleri Bakanı olarak Alman hükümetinin bu yaklaşımını dile getirdiğini kaydeden gazete, koalisyonun küçük ortağı Hıristiyan demokrat CSU’nun bu tutumdan vazgeçilmesini talep ederek ne amaçladığı belli olmadığını belirterek, "Siyasiler çoğunlukla iç siyasetteki sorunlardan hedef saptırmaya çalışırken, dış siyasette alevlenmeye neden olurlar" görüşünü dile getirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24