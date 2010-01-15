Türkiye'ye çifte standart

T24- AB ve Almanya’daki siyasi partiler arasında Türkiye’ye yönelik yüksek sesli çifte standart olduğu bildiriliyor. Alman basını, "Siyasiler çoğunlukla iç siyasetteki sorunlardan hedef saptırmaya çalışırken, dış siyasette alevlenmeye neden olurlar" diye yazdı.

Alman Welt Am Sonntag gazetesi AB ve Almanya’daki siyasi partiler arasında Türkiye’ye yönelik yüksek sesli çifte standart bulunduğunu vurguladığı haberinde Avrupa Birliği oybirliğiyle Türkiye ile müzakerelerin başlatılması için karar aldığını anımsattı. Gazete, "Birinci ve ikinci Merkel hükümetleri de, koalisyon sözleşmelerinde bu müzakerelerin ‘ucu açık’ bir şekilde yürütülmesinden yana olduklarını belirtmişlerdir. Bu şu demektir Türkiye kriterleri yerine getirirse, AB’ye üye olabilir" yorumunu yaptı.

Guido Westerwelle’nin de Dışişleri Bakanı olarak Alman hükümetinin bu yaklaşımını dile getirdiğini kaydeden gazete, koalisyonun küçük ortağı Hıristiyan demokrat CSU’nun bu tutumdan vazgeçilmesini talep ederek ne amaçladığı belli olmadığını belirterek, "Siyasiler çoğunlukla iç siyasetteki sorunlardan hedef saptırmaya çalışırken, dış siyasette alevlenmeye neden olurlar" görüşünü dile getirdi.