Türkiye'ye çalışmak için en çok Çinliller ve Ruslar geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre, 2011'de 16 bin 890 yabancıya çalışma izni verildi.

Değerlendirme çerçevesinde, Türkiye'de çalışmak için izin alan yabancıların başında Çinliler ve Ruslar geliyor.

Çalışma Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, yabancılara verilen çalışma izni sayısı 2003'te 855, 2004'te 7 bin 302, 2005'te 9 bin 438, 2006'da 10 bin 603, 2007'de 8 bin 930, 2008'de 10 bin 705, 2009'da 14 bin 23, 2010'da 14 bin 201 ve geçen yıl ise 16 bin 890 olarak belirlendi.

Çalışma izni verilen kadınların oranı 2003 yılında yüzde 30 iken bu oran, 2011'de yüzde 42'ye yükseldi.

Türkiye'de geçen yıl çalışma izni alan yabancıların yüzde 58'inin ise erkek olduğu ifade edildi.

Geçen yıl çalışma izni verilenlerin yaklaşık yüzde 50'si üniversite, yüzde 30'u ise lise mezunu olduğu kaydedildi. Buna göre, 2011'de çalışma izni alan 16 bin 890 yabancının 7 bin 930'u üniversite, 4 bin 640'ı lise, 2 bin 14'ü yüksekokul, bin 72'si yüksek lisans ve üstü, 965'i lise ve 169'u ilkokul mezunu iken 100'ünün ise sadece okuryazar olduğu tespit edildi.

25-34 yaş aralığında

Veriler yaş grubu ve cinsiyete göre incelendiğinde 2011'de çalışma izni alanların çoğunun 25-34 yaş aralığında olduğu açıklandı. Buna göre çalışma izni alan yabancıların 2 bin 81'i 18-24, 6 bin 350'si 25-34, 4 bin 597'si 35-44, 2 bin 781'i 45-54, bin 2'si 55-64 yaşları arasındayken 79'u ise 65 yaşından büyük.

Geçen yıl çalışma izni alan 7 bin 106 yabancı kadının büyük çoğunluğunu oluşturan 3 bin 388 kadın, 25-34 yaşları arasındayken, bin 375 kadın 18-24, bin 458 kadın 35-44, 682 kadın 45-54, 199 kadının da 55-64 yaşları arasında olduğu belirtildi.

Geçen yıl çalışma izni alan kadınlardan sadece 4'ünün 65 yaşından büyük olduğu kaydedildi.

Türkiye'de çalışmak için izin alan erkeklerin büyük oranda 35-44 yaşları arasında olduğu gözlemlendi. Buna göre, geçen yıl çalışma izni alan 9 bin 784 yabancı erkekten 3 bin 139'u 35-44, 2 bin 962'si 25-34, 2 bin 99'u 45-54, 803'ü 55-64, 706'sı 18-24 yaşları arasındayken, 75'iinin 65 yaşından büyük olduğu tespit edildi.

Çinli erkekler, Rus kadınlar

Türkiye'de çalışmak için geçen yıl izin alan yabancıların başında Çinliler, Ruslar ve Ukraynalılar geldiği belirtildi. Buna göre, geçen yıl bin 648 Çin Halk Cumhuriyeti, bin 432 Rusya Federasyonu, bin 278 Ukrayna, 960 ABD, 699 İngiltere, 683 Almanya, 646 Fransa ve 528 Endonezya vatandaşına Türkiye'de çalışmaları için izin verildi.

Türkiye'den geçen yıl en az çalışma izni alanların başında ise Güney Afrika, Brezilya, Polonya, Tunus ve İsveç vatandaşları geliyor.

Verilere göre, Türkiye'de çalışma izni alan kadın ve erkeklerin oranı incelendiğinde çalışma izni alan Çinliler, Amerikalılar, İngilizler ve Almanlarda erkeklerin oranı kadınlara göre fazlayken, Ruslar, Ukraynalılar, Endonezyalılar, Moldovyalılar, Bulgarlar, Filipinliler ve Türkmenler de kadınların oranının erkeklere göre yüksek olduğu göze çarptı.

Geçen yıl bin 442 Çinli erkek çalışma izni alırken, bin 113 Rus ve 966 Ukraynalı kadına da Türkiye'de çalışma izni verildi.

Yabancılar en çok eğitim sektöründe

Ekonomik faaliyetlere göre, yabancılara verilen çalışma izin sayısı dikkate alındığında, yabancıların ağırlıklı olarak eğitim, konaklama ve eğlence sektörlerinde istihdam edildiği görüldü.

Geçen yıl çalışma izni alan yabancılardan 2 bin 103'ü eğitim, 2 bin 2'si konaklama, 915'i yaratıcı ve gösteri sanatları ile eğlence faaliyetleri, 917'si hava taşımacılığı, 856'sı toptan ticaret, 821'i spor, 651'i idari danışmanlık, 598'i evdeki yardımcı hizmetlerde, 542'si büro yönetimi ve 475'i de yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışıyor.

En çok yabancı çalışma izni İstanbul'da

Verilere göre çalışma izni alan yabancılar en çok İstanbul, Antalya ve Ankara'da istihdam ediliyor. Buna göre, geçen yıl İstanbul'da çalışan 7 bin 760, Antalya'da çalışan 2 bin 649, Ankara'da çalışan 2 bin 141, İzmir'de çalışan 699 ve Bursa'da çalışan 431 yabancı izin aldı.

İllere göre, bakıldığında geçen yıl Ardahan, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Karabük, Kars, Kırıkkale, Tunceli ve Çankırı'dan hiçbir yabancı, çalışma izni almadı.