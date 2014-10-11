Türkiye'ye bir darbe de Çek Cumhuriyeti'nden

EURO 2016 elemelerinde Türkiye ile Çek Cumhuriyeti Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Milliler, 8. dakikada Caner Erkin'in ortasında, Umut Bulut'un attığı kafa golü ile 1-0 öne geçti.

15. dakikada Çek Cumhuriyeti'nin kazandığı köşe vuruşunda topu filelere gönderen Tomas Sivok karşılaşmaya 1-1'lik eşitliği getirdi.

İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

58. dakikada Borek Dockal'ın penaltı noktası üzerinden vuruşu filelere giderken, Çek Cumhuriyeti 2-1'lik üstünlüğü sağladı.

Karşılaşma 2-1 Çek Cumhuriyeti'nin galibiyetiyle tamamlanırken, A Grubu'ndaki ilk maçında İzlanda'ya 3-0 yenilen Türkiye, bu sonuçla sıfır puanda kaldı.

Maçın önemli dakikaları

5. dakikada Selçuk İnan'ın pasıyla soldan ceza alanına giren Olcay Şahan'ın vuruşunda, top üstten auta gitti.

8. dakikada soldan Caner Erkin'in ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Umut Bulut, kafa vuruşuyla topu ters taraftan ağlara göndererek, Türk Milli Takımı'nı 1-0 öne geçirdi.

11. dakikada Olcay Şahan'ın ceza alanı dışından şutunda, top üstten auta çıktı.

15. dakikada ceza alanı içinde arka direkte müsait durumda topla buluşan Rosicky'nin vuruşunda, bu oyuncunun önüne yatan Semih Kaya'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

16. dakikada Krejci'nin sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Sivok kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek, eşitliği sağladı: 1-1.

29. dakikada ceza yayı önünde aldığı topla soldan ceza alanına giren Gökhan Töre'nin yerden sert şutunda, top uzak direğin yanından auta çıktı.

35. dakikada Gökhan Töre'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Arda Turan'ın ceza alanına girmeden vuruşunda, top üst direğin yanından auta gitti.

37. dakikada Arda Turan, ceza alanı içinde Vacha'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Jonas Eriksson "devam" kararı verirken, milli takım oyuncuları "penaltı" diye hakeme itiraz etti.

41. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda, kaleci Cech yatarak topa sahip oldu.

43. dakikada ceza alanı dışından serbest atış kullanan Caner Erkin'in vuruşunda, yan direğe çarpan top auta çıktı.

45. dakikada Gökhan Töre'nin pasıyla ceza alanının sağında hareketlenen Arda Turan'ın vuruşunda, kaleci Cech iki hamlede topu kontrol etti.

58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kaderabek, Caner’den sıyrıldıktan sonra topla birlikte ceza sahasına girdi; pasını penaltı noktası önünde bulunan Dockal'a verdi. Dockal topla buluşur buluşmaz sol ayağıyla şutunu çekti ve top ağlarla buluştu.

Fatih Terim, 66’da Olcay’ı çıkarıp yerine Muhammet Demir’i aldı.

68’de Gökhan Töre çıktı, Olcan Adın girdi. 78’de ise Selçuk İnan-Oğuzhan değişikliği oldu.

Ancak maçın kalan dakikalarında hücumda organize olamadık ve gol bulamadık.

İzlanda deplasmanından sonra sahamızdaki Çek Cumhuriyeti maçını da kaybettik; sahadan 2-1 yenik ayrıldık. Ay-yıldızlı ekibimiz böylece 2 maç sonunda 0 puanda kaldı. Çek Cumhuriyeti ise puanını 6’ya çıkardı.