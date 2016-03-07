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Dünya
Deutsche Welle

Angela Merkel'den Başbakan Davutoğlu'na basın özgürlüğü eleştirisi

Başbakan Davutoğlu ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Merkel'in, görüşmede mevkidaşına Türkiye'deki basın özgürlüğü konusundaki kaygılarını ilettiği bildirildi

07 Mart 2016 17:08

Alman Hükümet Sözcüsü Christiane Wirtz'in Berlin'de verdiği bilgilere göre, Brüksel'de düzenlenen AB-Türkiye Zirvesi öncesinde dün Brüksel'de bir araya gelen Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun gündeminde Türkiye'deki basın özgürlüğü tartışmaları da yer aldı.

Wirtz, Başbakan Merkel'in Davutoğlu ile görüşmesinde Türkiye'deki basın özgürlüğünün durumunu gündeme getirdiğini söyledi. Hükümet Sözcüsü, görüşme hakkında ayrıntı vermezken, "Bence görüşmeleri ikili yürütmek daha anlamlı" dedi. Merkel ile Davutoğlu'nun dün Brüksel'de 5 saatlik bir mini zirvede bir araya geldiği açıklanmıştı.

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer de, "Türkiye gibi yıllardır, hatta on yıllardır Avrupa Birliği'nin üyesi olmak isteyen bir ülkeden Avrupa'nın temel hak ve özgürlükleri konusunda müşterek bir anlayışa sahip olmayı beklemek gerekir" diye konuştu.

 

"Kaygıyla izliyoruz"

 

Cuma günü Zaman gazetesine kayyum atanması ve gazete binası önündeki göstericilere yapılan polis müdahalesi Avrupa kamuoyunda olduğu kadar, Almanya'da da eleştiri toplamıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de konuya ilişkine açıklamalarda bulundu. Steinmeier, yaşananları kaygıyla izlediklerini belirterek, "Özgürlük anlayışı ve özgürlüğün yorumlanması konusunda Türkiye ile tartışmalıyız" dedi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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