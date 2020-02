Türkiye'ye Afrin'deki sivil kayıplarda ihmal suçlaması

ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye'nin 20 Ocak'tan beri sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na dair bir açıklama yayımladı.

Afrin'de 21, 27 ve 28 Ocak günlerinde gerçekleşen üç saldırıyı araştırdığını belirten İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu doğrultuda aralarında hem ilk müdahale görevlilerinin, hem de mağdurların bulunduğu yedi görgü tanığı ile görüştüğünü ifade etti. Bu kişilerin verdiği fotoğrafları inceleyen örgüt, saldırıların gerçekleştiği yerlerin uydu görüntülerini de kapsamlı bir şekilde analiz ettiğini bildirdi.

Açıklamada, söz konusu saldırılarda 17'si çocuk, 26 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Ortadoğu Direktör Yardımcısı Lama Fakih, "Görüldüğü kadarıyla, Türkiye'nin son saldırısının yürütülüş biçimi nedeniyle, korunmasız siviller yerlerinden edilme ve ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalmış durumdalar" diyor. Fakih, "Sivillerin zarar görmesini ya da ölmesini engellemek için gerekli önlemleri almak ve şiddetten kaçmak istedikleri takdirde onlara yardım etmek Türkiye'nin hukuki yükümlülüğüdür" ifadesini kullandı.

Örgüt, Türkiye'ye bu saldırıları etraflıca soruşturma, bu soruşturmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşma ve sivil mağdurların veya ailelerinin zararlarını uygun bir şekilde tazmin ve telafi etme çağrısında bulundu. Açıklamada, "Türkiye ayrıca bu saldırılardan kaynaklanan uluslararası insancıl hukukun ihlallerinden sorumlu olan kişilerden hesap sormalıdır" denildi.

"Savaş hukuku sivilleri veya askeri amaçlarla kullanıldıkları durumlar dışında sivil yapıları hedef alan saldırıları ve askeri ve sivil hedefler arasında ayırım gözetmeyen saldırıların düzenlenmesini kesinlikle yasaklıyor" hatırlatmasında bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler verilerine göre Afrin'de aralarında başka bölgelerden kaçarak gelen 125 bin kişinin de bulunduğu 323 bin sivil yaşadığı belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Kilis ve Reyhanlı'ya yönelik roket saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği olaylara da şu ifadelerle değindi:

"Türk medyasında ayrıca PYD'nin silahlı gücü olan YPG'nin de Türkiye'nin Kilis ve Reyhanlı gibi sınır kentlerinde, sivil/savaşçı ayırımı gözetmeyen saldırılarda bulunduğu ve bu saldırılarda, 20 Ocak itibariyle en az yedi sivilin öldüğü yönünde haberler yer aldı."

Erdoğan'dan sivil can kaybı iddialarına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunda sivil can kaybı yaşandığına dair basına yansıyan haberlerle ilgili ABD'ye tepki göstermişti. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Adrian Galloway'i kastederek şöyle demişti:

"Bizi en çok üzen, müttefikimiz olarak gördüğümüz, siyasi ve askeri alanda çok derin ilişkilerimizin bulunduğu kimi ülkelerin sergilediği riyakarlık, hatta ciddiyetsizliktir. İşte dün bu ülkelerden birinin güya savunma bakanlığı sözcüsü çıkıyor, yüzü kızarmadan, utanmadan, sıkılmadan Afrin'de sivillerin öldüğünü, insanların şiddet yüzünden evine dönemediğini söylüyor. Be vicdansız, be ahlaksız, Doğu Guta'da her gün yüzlerce çocuğun, kadının, yaşlının, sivilin alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun, burada teröristlere karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan yanlış haberler yayıyorsunuz."

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Zeytin Dalı Harekâtı'nda sivillerin hayatını kaybettiğine dair çıkan haberleri daha önce yalanlamıştı.

DW,DHA/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe