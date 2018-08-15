Türkiye'ye ABD'den hangi otomobiller geliyor?

Türkiye Amerika'nın yaptırım kararlarına karşı pirinç, alkollü içecek, makyaj malzemesi, otomobil de dahil bazı ABD menşeili ürünlere ek vergi getirdi. ABD menşeli otomobillerin gümrük vergisi yüzde 120'ye çıkarıldı. Peki, ABD'den Türkiye'ye hangi otomobiller geliyor?

Amerika'dan Türkiye'ye BMW'nin X3, X4, X5 ve X6 modelleri geliyor, Mercedes GLE ve GLS SUV modellerini Türkiye'ye ABD'den getiriyor.

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Sözcü'den Fatih Tan'ın haberine göre Türkiye Amerika’dan ithal edilen otomobiller için 21 Haziran’dan itibaren yüzde 60 ek gümrük vergisi çıkartmıştı. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan liste ile ABD’den gelen otomobillere uygulanacak verginin yüzde 120 olacağı açıklandı. 45 gün içinde ithalat belgesini ibra edenler otomobillerini yüzde 120’lik tarifeye sokmadan Türkiye’de satabilecek.

Geçen yıl 87 milyon dolar olan bu ithalat yeni vergilerle birlikte 52 milyon dolar daha artacak. Bu konuyla alakalı düzenleme, “Amerika’dan ithal edilen otomobilleri” kapsadığı için etkilenen sadece Amerikan otomobilleri olmuyor.

Örneğin BMW’nin SUV ürünleri de Amerika’da üretiliyor. Ayrıca premium dediğimiz Avrupalı markalar özellikle SUV modellerini en çok tercih edilen Amerikan pazarına daha ucuz lojistik maliyetle satmak için orada üretiyor. Premium üreticilerin ülkemizdeki ÖTV ve KDV oranlarını bir kenara koyun, bir de ek olarak yeni gümrük vergisi olan yüzde 60’lık oranı ekleyin… Fiyatlar gerçekten çok değişecek…

Amerika’dan ülkemize ithal edilen otomobilleri ve şu anki liste fiyatlarını sizler için sıraladık:

BMW’nin X3, X4, X5, X6 SUV modelleri.

X5 854 bin 560 TL

X3 518 bin 190 TL’ye

X6 1 milyon 790 bin 100 TL

Mercedes-Benz’in orta ve üst sınıfa ait olan GLE ve GLS SUV modelleri.

Mercedes’in orta ölçekli SUV modeli olan GLE’ 1 milyon 353 bin 440 TL

GLS 1 milyon 571 bin 800 TL’

Volvo’nun daha yeni tanıtımını yaptığı sedan modeli olan S60 da tarifelerden etkilenecek.

Zaten Amerikalı olan Jeep markasının Grand Cherokee, Cherokee ve Wrangler modelleri.

Grand Cherokee 1 milyon 190 bin TL.

Wrangler gibi ikonik bir model 936 bin TL

Ford’un Mustang modeli.

Mustang yaklaşık olarak 150 bin dolar değerinde ve yaklaşık fiyatı 1 milyon 160 bin TL.