4.5G ihalesi tamamlandı, firmalar 3.96 milyar euro ödeyecek

Mobil iletişimde 4.5G ve 5G gibi son teknolojilerle Türkiye’ye çağ atlatacak frekans ihalesi bugün yapılıyor. Daha önce 26 Mayıs yapılması planlanan, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “4G’yle hiç zaman kaybetmeyelim. 3G’de 2 yıl daha sabredersek, 5G’ye geçeriz. Aksi takdirde 4G’ye geçersek Türkiye çöplük haline döner” sözlerinden sonra ertelenen ihale bugün gerçekleşiyor.

800 MHz frekans bandının kazananları

-4,5G ihalesinde, 800 MHz frekans bandında A1 paketi için en yüksek teklifi 390 milyon euro ile Vodafone verdi.

-A2 paketi için en yüksek teklifi 380 milyon euro ile Avea,

-A3 paketi için en yüksek teklifi 372 milyon 926 bin 13 euro ile Turkcell verdi.

Böylece A1, A2 ve A3 paketleri için ulaşılan toplam teklif 1 milyar 142 milyon 926 bin 13 euro oldu.

900 MHz frekans bandının kazananları

-B1 paketini 216 milyon 819 bin 184 euro ile Avea kazandı.

-B2 paketi için Vodafone ve Turkcell 39 milyon 940 bin 375 euro teklif verdi. Her iki kapalı teklif de eşit rakama sahip olduğundan kura yolu takip edildi ve kura sonucu B2 paketinin kazananı 39 milyon 940 bin 376 euro ile Vodafone oldu.

-Turkcell ise 39 milyon 940 bin 376 euro teklif ile B3 paketinin kazananı oldu.

Böylece B1, B2 ve B3 paketleri için ulaşılan toplam teklif 296 milyon 699 bin 936 euro oldu.

1800 MHz frekans bandının kazananları

-C1 paketi için Vodafone ve Turkcell yarıştı. 290 milyon euro'yla başlayan ilk teklifin ardından Turkcell, 430 milyon euro ile en yüksek teklifi veren isim oldu.

-C2 paketi için Avea ve Vodafone yarıştı. 200 milyon euro'yla başlayan ilk teklfin ardından Avea, 310 milyon euro ile en yüksek teklifi veren isim oldu.

-C3 paketini de 95 milyon 104 bin 623 euro ile Vodafone kazandı.

Böylece C1, C2 ve C3 paketleri için ulaşılan toplam teklif 835 milyon 104 bin 623 euro oldu.

2100 MHz frekans banıdının kazananları





D1 paketi için Turkcell 36 milyon euro, Avea ve Vodafone ise 35 milyon 664 bin 234 euro teklifle başladı. Sözlü tekliflere geçilmesiyle birlikte en yüksek teklifi, 160 milyon euro ile Turkcell verdi.



D2 paketi için Turkcell 36 milyon euro, Avea ve Vodafone ise 35 milyon 664 bin 234 euro teklifle başladı. Sözlü tekliflere geçilmesiyle birlikte en yüksek teklifi, 188 milyon euro ile Turkcell verdi.



D3 paketi için en yüksek teklif 35 milyon 664 bin 234 euro ile Turkcell'den geldi.



Böylece D1, D2 ve D3 paketleri için ulaşılan toplam teklif 383 milyon 664 bin 234 euro oldu.

Sözlü artırım tartışması



2600 MHz’nin F1 paketi içi sözlü teklif kısmına gelindiğinde kapalı zarfta daha yüksek teklif veren Turkcell sözlü artırıma gitmeyeceğini açıkladı. Buna karşı Avea CEO’su Erkan Akdemir de “Teklifimiz geçerlidir” açıklamasında bulundu. Bunun üzerine ihaleyi yöneten BTK Başkan Yardımcısı Deniz Yanık paketin kazananı olarak Turkcell’i ilan etti. Bunun üzerine Avea CEO’su Akdemir duruma itiraz ederek, sözlerinin yanlış anlaşıldığını sözlü artırımda bulunmak istediklerini ifade etti. Turkcell tarafı da bu talebe itiraz etmedi. Böylece sözlü artırım kısmı tekrar başladı. Ve 22 milyon Euro ile Avea F1 paketinin sahibi oldu.

2600 MHz frekans bandının kazananları





E1 paketi için Turkcell 65 milyon euro, Avea ve Vodafone ise 64 milyon 647 bin 293 euro teklifle başladı. Sözlü tekliflere geçilmesiyle birlikte en yüksek teklifi, 384 milyon euro ile Turkcell verdi.



E2 paketi için Vodafone ve Avea 38 milyon 788 bin 376 euro teklifte bulundu. Eşitliğin bozulması adına sözlü tekliflere geçilmesiyle birlikte en yüksek teklifi, 240 milyon euro ile Vodafone verdi.



E3 paketi için en yüksek teklif 25,8 milyon euro ile Avea'dan geldi.



E4 paketinin satışı yapılmadı.



Böylece E1, E2, E3 ve E4 paketleri için ulaşılan toplam teklif 649,8 milyon euro oldu.



F1 paketi için en yüksek teklifi 22 milyon euro ile Avea verdi.



F2 paketi için en yüksek teklifi 12,9 milyon euro ile Vodafone verdi.



F3 paketi için en yüksek teklifi 12,9 milyon euro ile Turkcell verdi.



F4 paketinin satışı yapılmadı.



Böylece F1, F2, F3 ve F4 paketleri için ulaşılan toplam teklif 47,8 milyon euro oldu.



Toplam değer 3 milyar Euro'yu aştı





4,5G ihalesinde 5 frekans bandında 18 paket için verilen en yüksek tekliflerin toplam tutarı, KDV hariç 3 milyar 356 milyon 112 bin 643 euro oldu.



İhalenin sona ermesiyle birlikte teklifler BTK'nın onayına sunulacak ve ihalenin kesin neticesi böylece açıklanacak.

20 frekans için paket satış yapıldı

İhalede, mobil genişbant elektronik haberleşme hizmetlerinin sunumuna yönelik olarak 800, 900, 1800, 2100 ve 2600 MHz frekans bantlarında toplam 390.4 MHz'lik bir frekans kaynağının satışının gerçekleştirileceğini anlatan Yanık, ihale kapsamında bu 5 adet frekans bandında her bir frekans paketi için belirlenen asgari değerler üzerinden toplam 20 adet frekans paketi için paket satışlarının yapılacağını belirtti.

Yanık, paket satışlarının 800, 900, 1800, 2100 ve 2600 MHz frekans bandı sıralaması takip edilerek yürütüleceğini dile getirdi ve "İhale kapsamında 2G ve 3G İmtiyaz Sözleşmesi sahibi olmayan yeni istekliler yalnızca 2600 MHz bandındaki E4, F1, F2, F3 ve F4 paketlerinin satışına katılabilecek" diye konuştu.

İhale kararının kesinleşmesini müteakip İhaleyi Kazananlar Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı yetkilendirmesi kapsamında IMT hizmetlerini sunmak üzere 30 Nisan 2029'a kadar yetkilendirileceğini ifade eden Yanık, şunları kaydetti:

"İhale kapsamında 800 MHz bandında A1, A2 ve A3 olmak üzere üç adet frekans paketi satışı yapılacak olup, söz konusu paketlerin toplam asgari değeri, KDV hariç 1 milyar 118 milyon 778 bin 39 avrodur. 900 MHz bandında B1, B2 ve B3 olmak üzere 3 adet frekans paketi satışı yapılacak olup, söz konusu paketlerin toplam asgari değeri, KDV hariç 296 milyon 699 bin 936 avro olarak belirlenmiştir. 1800 MHz bandında C1, C2 ve C3 olmak üzere 3 adet frekans paketi satışı yapılacak olup, söz konusu paketlerin toplam asgari değeri, KDV hariç 568 milyon 725 bin 648 avrodur. 2100 MHz bandında D1, D2 ve D3 olmak üzere üç adet frekans paketi satışı yapılacak olup, söz konusu paketlerin toplam asgari değeri, KDV hariç 106 milyon 992 bin 702 avrodur. Son olarak 2600 MHz bandında FDD frekanslarından E1, E2, E3, E4 olmak üzere 4 adet, TDD frekanslarından F1, F2, F3 ve F4 olmak üzere dört adet frekans paketi satışı yapılacak olup, söz konusu paketlerin toplam asgari değeri de KDV hariç 206 milyon 871 bin 338 avro olarak belirlenmiştir."

İhalenin tüm frekans paketleri dahil toplam asgari değerinin KDV hariç 2 milyar 298 milyon 67 bin 661 avro olduğunu kaydeden Yanık, ihalenin kapalı tekliflerin alınmasını müteakip sözlü tekliflerin alınması usulüyle yürütüleceğini ifade etti.

İhalede öncelikle tekliflerin alındığı sıra numarasına göre açılacağını anlatan Yanık, istekliler tarafından Komisyona sunulan tüm belgelerin ve geçici teminatların tam ve usulüne uygun olup olmadığı kontrol edileceğini bildirdi.

Belge ve teminatların tam ve uygun olup olmadığının incelenmesinden sonra paket satışlarına başlanacağını vurgulayan Yanık, belgeleri ve teminatı tam ve usulüne uygun olmayan isteklinin ihaleye katılamayacağını söyledi.

Bir paket satışında geçerli teklif veren hiçbir isteklinin bulunmaması durumunda, o paket satışı iptal olmuş sayılacağına işaret eden Yanık, "İhalenin sözlü teklif aşamasında, sözlü teklif vermeye hak kazanan istekliler, alındı sıra numarasına göre sözlü teklif vermeye davet edilecek. Sözlü teklif verme aşamasında teklifler, avro cinsinden ve KDV hariç peşin ödeme fiyatı üzerinden verilecek ve ihale edilen frekans paketini, en yüksek teklifi veren istekli kazanmış olacak" dedi.

İhale kararının ihale yetkilisi olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun onayına sunulacağını ve Kurul onayından sonra ihale kararı kesinleşeceğini belirten Yanık, İhale Komisyonuna sunulan belgelerin tam ve usulüne uygun olup olmadığının Komisyonca değerlendirileceğini, sunulan belgelerin incelenmesi esnasında katılımcılardan her bir istekli adına en az 1 yetkili temsilcinin salonda bulunmasını istedi.

Yanık'ın konuşmasının ardından İhale Komisyonu kapalı teklif zarflarını açmaya başladı.

NETGSM ihaleye giremedi

Yanık, ihale komisyonuna sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirildiğini ifade ederek "Bunun sonucunu açıklayalım. Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda Avea Turkcell ve Vodafone bilgi ve belgelerin yeterli olduğu görülmüştür. Netgsm başvuru gerekçesinde ihaleye katılmayacağını bildirdiği için ihaleye girmeye hak kazanamamıştır. 800 MHz satışına başlayacağız" dedi.

Huaweı de şartname almıştı

Mobil iletişimde 4.5G ve 5G gibi son teknolojilerle Türkiye’ye çağ atlatacak frekans ihalesi bugün yapılıyor. Daha önce 26 Mayıs yapılması planlanan, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “4G’yle hiç zaman kaybetmeyelim. 3G’de 2 yıl daha sabredersek, 5G’ye geçeriz. Aksi takdirde 4G’ye geçersek Türkiye çöplük haline döner” sözlerinden sonra ertelenen ihale, milyarlarca liralık değerle dikkatleri üzerine çekiyor. 800, 900, 1800, 2100 ve 2600 MHz bandında 20 ayrı frekans paketinin asgari bedeli katma değer vergisi hariç olmak üzere 2 milyar 298 milyon 67 bin 661 Euro olarak belirlendi.

Yüzde 18 KDV ile devletin kasasına en az 2.7 milyar Euro girmesi bekleniyor. İhale şartnamesini alan şirketler arasında ise Avea, Turkcell, Vodafone, Netgsm ve Huawei yer alıyor.

Bant genişliği 5 kat artacak

İhalenin en önemli yanı Türkiye’deki mobil iletişim bant genişliğini 5 katına çıkarması. Mobil şebeke işletmecilerine tahsisli mevcut frekans miktarı 183 MHz iken ihale kapsamında tahsis edilecek yeni frekanslarla toplam 573 MHz’a çıkacak. İhaleyle tahsis edileceklerle toplam frekans miktarı mevcut frekansların 3, mobil geniş bantta data hizmeti sunulacak frekans miktarının ise 5 katına ulaşacak. 3G hizmetlerinden sonra geliştirilen ve kamuoyunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası 4G yerine 4.5G olarak tabir edilen IMT Advanced teknolojileriyle hizmet sunulacağından teknoloji üstünlüğü sayesinde mobil internet bağlantısı 10 katına kadar hızlanacak. Şu anda Türkiye’de kullanılan 3G teknolojisi ile 1 saatten fazla süren 8 GB büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü filmi indirme süresi 4G ile 6.5 dakikaya kadar düşecek. Buna ek olarak söz konusu frekans ihalesi ile 5G’nin standartlarının belirlenmesinden ve kullanılmaya başlanmasında sonra ihale yapılmadan bu teknolojinin kullanılmasına da başlanabilecek.

3G ihalesi nasıl sonuçlanmıştı

A tipi lisanslar için yazılı teklifler alınırken, Vodafone 298 milyon euro, Turkcell 287 milyon euro, Avea 285 milyon euro önerdi. Açık artırmada ise Turkcell 358 milyon euro önerirken, Avea 348 milyon euroda kaldı. Vodafone ise ilk turda ihaleden çekildi. Böylece ihaleyi kazanan firma Turkcell oldu. B tipi lisans ihalesinde iki katılımcı olan Vodafone da Avea da 250 milyon euro yazılı teklif verdi.Ancak ikisi de sözlü teklif vermeyince kazanan kura ile belirlendi. Kurada şans Vodafone'a güldü ve B tipi lisansı kazanan firma oldu. Avea, C tipi lisans ihalesi için katılımcı tek firma olarak 214 milyon euro teklif verdi ve ihaleyi kazandı.