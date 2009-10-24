Türkiye'ye 9 ayda 22 milyon turist geldi!

Türkiye’ye yılın 9 aylık döneminde gelen turist sayısı yüzde 1.47 artışla 21.8 milyonu aştı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’ye gelen turist sayısı Eylül ayında yüzde 5.2 artışla 3.14 milyon oldu. Ocak-Eylül döneminde turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,47 artışla 21 milyon 830 bine çıktı. 9 ayda gelen turistlerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk sırayı yüzde 15.94 payla Almanya aldı. Onu yüzde 11.12 ile Rusya, yüzde 9.50 ile İngiltere izledi. İngiltere’yi Bulgaristan, İran, Hollanda, Gürcistan, Fransa, İtalya ve Belçika takip etti. Turistlerin yüzde 32.45’i Antalya, yüzde 25.69’u İstanbul, yüzde 11.59’u Muğla’ya geldi