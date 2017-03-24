Türkiye'ye 54 silah satışına onay

Alman hükümetinin 2016'dan Türkiye'nin silahlanma malzemesi alımıyla ilgili olarak yaptığı 11 başvuruyu geri çevirdiği ortaya çıkmıştı. Alman yayın kuruluşu WDR'in elde ettiği yeni bilgilere göre ise Alman hükümeti 2017'nin başından beri Türkiye'ye 54 silah satışına izin verdi.

WDR'in haberinde Yeşiller Milletvekili Özcan Mutlu'nun soru önergesine Alman Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya yer verildi. Buna göre, sadece 2,5 y içinde Türkiye'ye 21 milyon 800 bin euro hacmindeki silahlanma malzemesinin satışına Alman hükümetinden onay çıktı. Alman hükümetinin toplam 54 satışı onayladığını ifade edildi.

Alman basınına hafta başında yansıyan haberde ise Alman hükümetinin 2016'dan bu yana Türkiye'deki insan hakları durumunu gerekçe göstererek Türkiye'ye 11 silah satışına izin vermediği gündeme gelmişti. Bu bilgiye de Alman Ekonomi Bakanlığı'nın Sol Parti Milletvekili Jan van Aken'ın verdiği soru önergesinde yer verilmişti. Haberde, Türkiye'nin hafif silahlar, cephanelik ve diğer silahlanma malzemelerine ilişkin Türkiye'den gelen başvuruların geri çevrildiği belirtilmişti. Soru önergesine verilen yanıtta Türkiye'deki insan hakları durumunun silah satışının gerçekleşmemesi kararında önemli rol oynadığı kaydedilmişti.

Muhalefetten Türkiye'ye suçlama

Türkiye'ye silah satışı ile ilgili tartışmalar Berlin'e de sıçradı. Muhalefetteki sol partiler Türkiye'ye silah satışının yasaklanmasını istiyor.

Heilbronner Stimme gazetesini konuşan Sol Parti Federal Meclis Grubu Başkanı Sahra Wagenknecht, Londra saldırısına işaret ederek Alman hükümetinin işbirliği yaptığı ülkelere dikkat etmesini istedi. Wagenknecht, "Biz de Almanya'nın işbirliği yaptığı ve silah sağladığımız ülkelere daha yakından bakmalıyız. Suudi Arabistan, Katar ve Erdoğan'ı kast ediyorum. Bunların hepsi İslamcı terör gruplarının aktif destekçileridir" dedi.

IŞİD'in Irak Savaşı'nın bir ürünü olduğunu söyleyen Wagenknecht "Afganistan, Suriye ve Libya gibi ülkelerde terörle mücadele savaşlarının o bölgeleri daha da istikrarsız bir hale getirdiğini ve terörü beslediğini kanıtladığını" savundu.

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DW/AFP/SSB/HS