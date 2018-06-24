Türkiye'ye 3 yıl önce döndü, 41 yıl sonra oy kullandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- KÜRDİSTAN Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Mesut Tek, yapılan yasal düzenlemelerle hakkındaki davaların düşmesinin ardından 3 yıl önce döndüğü Türkiye\'de, 41 yıl aradan sonra oy kullandı. Tek, en son 1977 yılında Diyarbakır\'da cezaevindeyken belediye başkanlığı için oy kullandığını söyledi.

Hakkında açılan dava nedeniyle yurt dışına çıkan ve yapılan yasal düzenlemeler ile davalar düşünce 35 yıl aradan sonra 2015 yılında Türkiye\'ye dönen Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Mesut Tek, memleketi Elazığ\'da oyunu kullandı.

100\'üncü Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde oy kullanan Tek, \"Artık yurt dışında kalmamı gerektirecek şartlar kalmadığı için 2015 yılında Türkiye\'ye döndüm. Çünkü, Türkiye\'de demokratikleşmeye yönelik önemli adımlar atılıyordu. Bu nedenle geri döndüm\" diye konuştu.

41 yıl aradan sonra oy kullandığı belirten Mesut Tek, \"En son 1977 yılında Diyarbakır\'da belediye başkanlığı seçimlerinde cezaevindeyken oy kullanmıştım. Ondan sonra ilk defa kullanıyorum. Seçimlere katılıp iradeyi beyan etmek demokrasinin önemli süreçlerinden biridir. Ama, bu süreci ne abartmak gerekir, ne de küçümsemek. Elbette Türkiye\'nin çok önemli sorunları var. Bu önemli sorunlarından birisi demokratikleşme sorunu. Bir diğeri ise Kürt sorunudur. Bu sorunun çözümü için siyasi süreçler çok önemlidir. Siyasi süreçleri sadece seçimlere bağlamak ve oy vermek doğru değildir. Bunlardan daha geniş bir anlamı ifade eder. Demokrasi anlamı daha geniş anlamlıdır. Bu nedenle ben de bugün gelerek oyumu kullandım.\"



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