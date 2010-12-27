-TÜRKİYE'YE 11 AYDA 27.5 MİLYON TURİST GELDİ ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Türkiye'ye Ocak-Kasım aylarında gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.25 artarak, 27 milyon 466 bin 301'e ulaştı. Ocak-Kasım döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya birinciliğini korurken, bu ülkeyi Rusya ve İngiltere izledi. Ülkemize gelen yabancı ziyaretçiler en çok Antalya'dan giriş yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinden derlenen bilgiye göre, 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.25 artış gösterdi. Türkiye'ye bu dönemde gelen 27 milyon 466 bin 301 turistin, 1 milyon 613 bin 774'ünü (yüzde 5.88) günübirlikçiler oluşturdu. Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Almanya (yüzde 15.42), Rusya (yüzde 11.15), İngiltere (yüzde 9.61), İran (yüzde 6.50), Bulgaristan (yüzde 4.81), Hollanda (yüzde 3.81), Gürcistan (yüzde 3.69), Fransa (yüzde 3.26), Suriye (yüzde 3.02), İtalya (2.34) oldu. Ocak-Kasım döneminde Almanya'dan 4 milyon 235 bin 863, Rusya'dan 3 milyon 61 bin 977, İngiltere'den 2 milyon 640 bin 674, İran'dan 1 milyon 784 bin 730 kişi Türkiye'ye geldi. Yılın 11 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında Antalya yüzde 33.22 ile birinci, İstanbul yüzde 23.51 ile ikinci, Muğla yüzde 10.81 ile üçüncü sırada yer aldı. Ocak-Kasım döneminde 9 milyon 125 bin 179 kişi Akdeniz, 6 milyon 456 bin 900 turist Marmara, 2 milyon 968 bin 130 ziyaretçi Ege bölgesini tercih etti. -KASIM AYINDA 1.5 MİLYONA YAKIN TURİST- Öte yandan Kasım ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.22 artarak 1 milyon 491 bin 5'e ulaştı. Kasım ayında Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Almanya, İran ve Bulgaristan ilk üçte yer alırken, bu ülkeleri Gürcistan, Suriye, Rusya, Yunanistan, İngiltere, Azerbaycan ve Fransa izledi.