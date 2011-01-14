-TÜRKİYE'YE 100 HIZLI TREN GARI ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Hızlı tren projelerinin hizmete girmesine paralel olarak Türkiye genelinde 100'e yakın hızlı tren garı yapılması öngörülüyor. Hızlı tren ağlarıyla örülen Türkiye'de, ''uçağın yerdeki rakibi'' hızlı trenlerin konaklayacağı 100'e yakın hızlı tren garı Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle hizmete sunulacak. Ankara'da, mevcut garın yanına inşa edilecek ilk hızlı tren garının yanı sıra projeleri tamamlanan Kayaş ve Etimesgut olmak üzere en az 3 hızlı tren garı yapılacak. Kayaş'a yapılacak garın ihalesine Ankara-Sivas hızlı tren projesi ihalelerinin tamamlanmasının ardından çıkılacak. Sonraki yıllarda ihtiyaç doğrultusunda Sincan'da hızlı tren garı yapılması değerlendirilecek. Ankara-Konya hızlı tren projesinin de hizmete girmesiyle Konya'ya hızlı tren garı yapılması için de ihaleye çıkılacak. YİD modeliyle ihale edilecek hızlı tren garlarının her birinde farklı tesisler yer alabilecek. Ulaştırma Bakanlığı, Ankara-Konya Hızlı Tren Projesinde test sürüşlerini gerçekleştirirken, Ankara-Sivas, İstanbul-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar, Ankara-İzmir, Ankara-Bursa ve Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars ile Halkalı-Bulgaristan arasında hızlı tren hattı kurulmasına yönelik çalışmalara son sürat devam ediyor. Bu illerde hızlı tren projelerinin hayata geçirilmesiyle hızlı tren garlarının da inşaatına başlanacak.