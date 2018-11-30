Türkiye'ye 10 ayda gelen turist sayısı 35 milyon 500 bine yükseldi

Gökhan Artan / İstanbul, 30 Kasım (DHA)-Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın verilerine göre 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye\'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,43 artış ile 35 milyon 571 bin 419 oldu.En çok turistin geldiği kent ise 12 milyon ile Antalya oldu. En çok gelenler ise 5 milyon 724 bin turist ile Rusya Federasyonu vatandaşları oldu.

İRANLI TURİST SAYISI DÜŞTÜ

İranlı turist sayısı ise 10 ayda ülkedeki para biriminin değer kaybetmesi ve yurt dışı çıkış harcı nedeniyle geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15,55 azalarak 1 milyon 788 bin 901\'e düştü. Çinli turist sayısı ise yüzde 76 artış ile 340 bin 381\'e yükseldi.



DÜĞÜN TURİZMİ HİNTLİ TURİST SAYISINI ARTIRDI

Düğün turizmi için gelişleri ile dikkat çeken Hindistan vatandaşların gelişleri yüzde 77 artış ile 121 bin, Lübnanlılar ise yüzde 39 artış ile 284 bin 762\'ye yükseldi. Iraklı vatandaşların gelişlerinde ise bir milyon sınırı geçildi.Yüzde 30,94 artış ile 1 milyon 8 bin 300 Iraklı Türkiye\'ye geldi.

EN ÇOK TURİST GÖNDEREN ÜLKELER

2018 yılı Ocak - Ekim döneminde Türkiye\'ye gelen en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde16,09 (5 milyon 724 bin 672) ile birinci, Almanya yüzde 11,68 (4 milyon 155 bin 646) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 6,07 (2 milyon 158 304) ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere\'yi ise 1 milyon 968 bin 262 ile Bulgaristan ve 153 bin ile 1 milyon 792 bin 478 ile Gürcistan izledi.

EN ÇOK ANTALYA\'YA GELDİLER

Yabancı ziyaretçilerin 326 bin 709\'u günübirlikçilerden meydana geldi.Ocak-Ekim ayında Türkiye\'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle:

1-Antalya yüzde 33,76 (12milyon 8 bin 939 )

2-İstanbul yüzde 31,88 (11 milyon 340 bin 81 )

3-Edirne yüzde 9,13 (3 milyon 249 bin 373 )

4-Muğla yüzde 7,60 (2 milyon 702 bin 403 )

5-Artvin yüzde 5,81 (2 milyon 65 bin 403 )

EKİM AYINDA 3.7 MİLYON TURİST GELDİ

2018 yılı Ekim ayında Türkiye\'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,48 artışla 3 milyon 755 bin 467 oldu.Yabancı ziyaretçinin 48 bin 989\'u günübirlikçilerden oluştu.Ekim ayında Türkiye\'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle:

1-Antalya yüzde 36,19 (1milyon 359 bin 212 )

2-İstanbul yüzde 32,75 ( 1 milyon 230 bin 70 )

3-Edirne yüzde 9,12 ( 342 bin 431 )

4-Muğla yüzde 6,93 ( 260 bin 246 )

5-Artvin yüzde 4,53 ( 169 bin 997 )

LATİN AMERİKA\'DAN GELİŞLER DE ARTIŞ DEVAM ETTİ

Türkiye\'ye Latin Amerika ülkelerinden gelişlerde de artış tüm hızıyla devam etti. 10 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artışla 219 bin turist Türkiye\'ye geldi.Arjantinli 63 bin 842, Brezilyalı 65 bin 796, Kolombiyalı 46 bin 516 kişi Türkiye\'ye giriş yaptı.