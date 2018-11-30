Türkiye'ye 10 ayda 41 milyondan fazla turist geldi

Türkiye 2018 yılında turizmde 40 milyon ziyaretçi hedefini ilk 10 ayda aştı. Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarla birlikte 41 milyondan fazla ziyaretçi ağırlandı.



Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Türkiye ilk 10 ayda, geçtiğimiz yılın aynı dönemine yüzde 22,43 artışla 35 milyon 571 bin 419 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ilk 9 aylık verilerine göre yurt dışında ikamet eden 5 milyon 217 bin 193 vatandaşla birlikte toplam ziyaretçi sayısı geçtiğimiz ay itibariyle 41 milyonu aştı.

RUSYA İLK SIRADA

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise ilk 10 ayda, yüzde 16,09 artışla Rusya Federasyonu ilk sırada, yüzde 11,68 artışla Almanya ikinci sırada, yüzde 6,07 artışla İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi Bulgaristan ile Gürcistan izledi.

Rusya Federasyonu’ndan 5 milyon 724 bin 672, Almanya’dan 4 milyon 155 bin 646, İngiltere’den ise 2 milyon 158 bin 304 yabancı ziyaretçi geldi.

EKİM’DE ARTIŞ YÜZDE 25,48

Türkiye’ye Ekim 2018 döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 25,48 artışla 3 milyon 755 bin 467 oldu.

Rusya Federasyonu Ekim 2018 döneminde de yüzde 16,09 artış ve 604 bin 073 yabancı ziyaretçi rakamıyla birinci olurken, yüzde 15,70 artış ve 589 bin 626 yabancı ziyaretçi rakamıyla ikinci, yüzde 7,04 artış ve 264 bin 217 yabancı ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi Bulgaristan ve Gürcistan izledi.



ANKARA, (DHA)