“Türkiyesiz İstanbul Sözleşmesi toplantısında ne konuşuldu?”

Makine Mühendisi Filiz Pehlivan, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla çıktığı İstanbul Sözleşmesi’nin 10. yılı münasebetiyle 11 Mayıs’ta düzenlenen toplantının detaylarını kaleme aldı.

Yetkinrepor.com'da kaleme aldığı yazısında, toplantının ev sahibi Alman Bakan Franziska Giffey’in Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesini “kötü haber” diye nitelendirdiğini ve iyi haberlerden ve sözleşmenin olumlu etkilerinden daha fazla söz etmeyi tercih ettiğini” belirten Pehlivan, konferansın konuşmacılarından İstanbul Sözleşmesi Uzman Grubu’nun (GREVIO) ilk başkanı, sözleşmenin mimarlarından Feride Acar ile Yazar Elif Şafak’ın açıklamalarını aktardı.

Acar’ın, “Türkiye’nin son kararından endişeli olduğunu, ülkesindeki kadınların, korumasız kalmaktan ve edinilmiş hakların kaybedilmesinden korktuğunu dile getirdiğini” ifade eden Pehlivan, Elif Şafak’ın ise, “Ne zaman kadınlar kutuplaşır, bölünür ise bundan kazançlı çıkan ataerkil zihniyet olacaktır. Zaman eşitsizliklerle ilgilenme zamanıdır. Her tür eşitsizlikle ilgilenirken, toplumsal cinsiyet eşitliği merkezde olmalıdır ve bunun için de İstanbul Sözleşmesi’ne ihtiyacımız var, böylece genç kızlarımız kendilerine olan güvenlerini kaybetmeyecek, eşit şansa ve eşit haklara sahip olacaktır” sözlerini aktardı.

“Erdoğan hukuken şüpheli bir gece yarısı kararnamesi ile Türkiye’nin ayrılışını duyurmasaydı, hükümet yetkililerinin İstanbul Sözleşmesi’nin 10 yıllık sürecinde izlediği politikaları, aldığı önlemleri, iyi uygulama örneklerini anlatacağı ve bunu da Avrupa ile ilişkiler açısından parlatarak sunacağı bir konferans izleyebilirdik” diyen Pehlivan, “Şiddetin önlenmesi, cinsiyete dayalı önyargıların ve ayrımcılığın yok olduğu bir geleceğin inşası için İstanbul Sözleşmesi’ne ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Yetkinreport.com adresinden alınan yazının tamamını okumak için tıklayın.