'Türkiye'siz bir AB olamayacağının farkına varıyorlar'

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'Türkiye-AB ilişkilerinde dengeler değişiyor'

Devlet Bakanı ve Başüzakereci Egemen Bağış, Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe ve zenginleştikçe AB ile ilişkilerin farklı bir noktaya doğru evrildiğini, artık AB ülkelerinin Türkiye'siz bir AB olamayacağının farkına vardıklarını belirtti.Bağış, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin (ABGS) kuruluşunun 10. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'ye adaylık statüsünün verildiği 1999 Helsinki Zirvesi sonrasında 4 Temmuz 2000 tarihli teşkilat kanunuyla kurulan ABGS'nin özellikle son dönemlerde geçirdiği değişimle görevini başarıyla yerine getirmekte olduğunu ifade etti.2009 yılında yenilenin teşkilat kanunuyla güçlenen Genel Sekreterliğin yeni birimleri ve dinamik kadrosuyla kısa zamanda süreçte farklılık yarattığını kaydeden Bağış, "Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz Avrupa Birliği sürecinde hükümetimiz katılım müzakerelerinin açılmasından AB sürecinden münhasıran sorumlu bir Devlet Bakanı ve Başmüzakereci'nin atanmasına kadar önemli tarihsel adımlar atmıştır. Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin geçirdiği dönüşümü de bu çerçevede değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı."Artık 10 yıl önceki bir dünyada yaşanmadığını, çok şey değiştiğini ve değişmekte olduğunu" belirten Bağış, mesajını şöyle tamamladı:"Türkiye-AB ilişkilerindeki dengeler de değişiyor. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe Türkiye-AB ilişkileri farklı bir noktaya doğru evriliyor. Artık AB ülkeleri Türkiye'siz bir AB olamayacağının farkına varıyor. Türkiye'nin AB üyeliği yaklaştıkça Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin sorumlulukları da artmakta hiç kuşkusuz. Katılım sürecinden sorumlu ABGS, üye olduğumuzda AB organlarında görev alacak bürokratları da yetiştiriyor.Üyelik sürecinin en kısa zamanda tamamlanmasını sağlayacak Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin 10. yılını kutlar, bugüne kadar Genel Sekreterlikte hizmet vermiş tüm çalışanlara teşekkür eder, Genel Sekreterlik mensuplarının başarılarının devamını dilerim."