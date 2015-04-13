Türkiye'nin yüzde 79'u dindar, yüzde 2'si ateist

İsviçre merkezli WIN/Gallup International’ın, ülkelere göre dindarlık oranlarıyla ilgili son çalışması, dünya nüfusunun 3’te ikisinin kendisini dindar olarak tanımladığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Türkiye’de dindar olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 79 olurken, yüzde 13’lük bir kesimse "dindar değilim" cevabını verdi. Türkiye'de ankete katılanların yüzde 2'si kendisini ateist olarak tanımlarken, din konusunda kendisini herhangi bir şekilde tanımlamayanların ya da soruya cevap vermeyenlerin oranı yüzde 6 oldu.

Tayland yüzde 94’le dünyanın en dindar ülkesi olurken, Tayland'ı yüzde 93'lük dindar oranlarıyla Ermenistan, Bangladeş, Gürcistan ve Fas etti.

Yapılan ankette dindarların en az olduğu ülke yüzde 7'yle Çin oldu. Çinlilerin yüzde 61’i ateist olduklarını söyledi. Dindarların az olduğu ülkeler listesinde, Çin'in ardından yüzde 13'le Japonya, yüzde 19'la İsveç, yüzde 23'le Çek Cumhuriyet, ve yüzde 26'yla Hollanda geldi.

Araştırmanın yapıldığı iki Ortadoğu ülkesi olan Filistin ve İsrail'de de anket sonuçları oldukça dikkat çekici oldu. Filistin’de "dindarım" diyenler yüzde 75'ken, İsrail’de bu oran yüzde 30 oldu.