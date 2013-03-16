Türkiye'nin yüzde 40'ı kendini 'mutlu' hissediyor

WIN/ Gallup International Global Mutluluk Barometresi sonuçları açıklandı. Yapılan araştırmada, dünya genelinde 54 ülkede 56 bine yakın kişiye son bir yılda kendilerini nasıl hissettikleri soruldu.

Araştırmada, dünya genelinde mutlu olanların toplam nüfusa oranı yüzde 53, mutsuzların oranı yüzde 13, "ne mutlu, ne mutsuzum" diyenlerin oranı da yüzde 32 olarak belirlendi.

WIN/ GIA Global Mutluluk Barometresi araştırmasının Türkiye halkasını gerçekleştiren Barem Research'in bin kişilik örneklemle yaptığı görüşemeye göre, Türk halkının da yüzde 40'ı kendini mutlu hissettiğini belirtti.

Mutsuz olduğunu söyleyen Türklerin oranı sadece yüzde 17 seviyesinde kalırken kendini ne mutlu ne de mutsuz olarak ifade edenlerin oranı ise yüzde 42 düzeyinde belirlendi.

Maddi durumuna göre insanların 5 gruba ayrıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, küresel ölçekte, ekonomik olarak en alttaki iki grupta mutlu olanların oranı yüzde 47.

Buna karşılık orta gelir grubundakilerde mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 57, en üst gelire sahip iki grupta ise bu oran yüzde 59'a ulaşıyor.

"Mutluluk yaşanan bölgeyle de ilgili"

Araştırmanın ortaya çıkardığı bulgulardan biri de, mutluluğun yaşanan bölgeyle ilgili olması.

Latin Amerika ülkeleri yüzde 78 ile tüm dünyada mutluluk oranının en yüksek olduğu bölge.

Bu bölgeyi yüzde 60 ile Afrika izliyor. "Mutluyum" diyenlerin oranı Doğu Asya'da yüzde 59, Hindistan'da yüzde 56 olarak belirlendi.

Ancak Türkiye'nin de içinde bulunduğu Batı Asya ve Doğu Avrupa'da ise mutlu olanların oranı yüzde 41. Bu oran en az mutlu insanların yaşadığı bölgeyi oluşturuyor.

Hangi yaş grupları daha "mutlu"?

WIN/ GIA Global Mutluluk Barometresi'nin sonuçlarına göre, 30 yaşın altındaki gençler yüzde 55 oranı ile en mutlu yaş gurubu.

Yaş yükseldikçe, 30-65 yaş arasında "mutluyum" diyenlerin oranı yüzde 51'e düşüyor. 65 yaş üstüne çıkıldığında ise mutlu olanların sayısı, yüzde 53 ile yeniden biraz artıyor.

Araştırma sonıçlarına göre, mutluluk eğitimle de doğrudan orantılı. Dünyada mutluluk oranı lise ve altı eğitimliler arasında yüzde 51 iken, üniversite mezunlarında yüzde 55, master ve doktora gibi daha üst seviyede eğitimli kişiler arasında yüzde 61 olarak belirtildi.

Dünya genelinde "mutluyum" diyen kadın-erkek oranı eşit seviyede belirlendi.

İşsizler arasında mutluluk oranı yüzde 40 iken, çalışanların yüzde 55'i, emeklilerin, öğrencilerin ve ev kadınlarının yüzde 56'sı "mutlu" olduklarını belirtiyor.