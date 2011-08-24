'Türkiye'nin yüzde 20'si ahmak'

T24 - Nihat Doğan, Başbakan Tayyip Erdoğan'la Somali'ye gittiği için kendisini eleştirenleri firavun zihniyetine sahip olmakla suçladı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte Somali’ye gittiği için ‘şov yapmakla’ eleştirilen şarkıcı Nihat Doğan, önceki gün Mondi’nin yeni reklam kampanyası için kamera önüne geçti.



Zekeriyaköy’de yapılan çekimlerde rol gereği, otomobili arızalanınca kız arkadaşıyla yolda kalan Doğan, otostop yaparak markanın yük kamyonuna biniyor.Doğan, çekim arasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Somali’ye gittiği için kendisini eleştirenleri ahmaklara benzetip, firavun zihniyetinin devamı olmakla suçladı.



Doğan, “Türkiye’de ehli firavun zihniyetinin devamı olan yüzde 15-20 ahmak kesim var. Bunlara Hz. Musa okyanusu yarmış, inanmamışlar. Oturdukları yerden bir şey yapmayıp da yapılanlara bir kılıf bulup çamur atan zihniyettir. Onlar da gitsin, şov yapmasınlar. Orada insanlar açlıktan ölüyor” dedi.



Doğan, Hürriyet yazarı Yılmaz Özdil’iyse şu sözlerle eleştirdi: “Her şeye istemezük ayıptır. Somali’yi geçtik. Sokakta, Darülaceze’de, Çocuk Esirgeme Kurumu’nda görelim bu insanları. Bunları hiç görmezler. Fildişi kulelinde oturup, halka küfür ettikleri yetmediği gibi yardım noktasında çabalayan insanlara da ‘Nihat Doğan gideceğine Müjdat Gezen, Yıldız Kenter gitseydi’ derler. Yılmaz Özdil efendiye sesleniyorum. Hadi buyur sen git, ben de geleceğim.”





