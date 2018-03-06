Türkiye'nin yüzde 13'ü böbrek taşı hastası

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE\'DE yaklaşık 8.5 milyon böbrek hastası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Murat Binbay, dünyada böbrek taşı hastalığının en fazla görüldüğü ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu belirtti. Türkiye\'de yüzde 13 böbrek hastası olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Binbay, \"Kalsiyumu kısıtlarsanız vücutta taş oluşumunu artırırsınız. Bu nedenle günde en az 1 gram kalsiyum almalısınız\" dedi.

Hiçbir böbrek rahatsızlığı olmasa bile kişinin düzenli aralıklarla kontrollere gitmesi gerektiğini vurgulayan Memorial Şişli Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Murat Binbay, 8 Mart Dünya Böbrek Günü nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan son çalışmalara göre, Türkiye\'de yaklaşık 8,5 milyon böbrek hastası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Murat Binbay, \"Bu hastalarda dikkat edilmesi gereken en önemli şey şeker hastası ya da yüksek tansiyon hastası olup olmadığıdır. Yüksek tansiyon ileri yaş hastalığı sanılır ancak bu rahatsızlık35\'li yaşlarda başlar. Bu nedenle 35 yaşına gelen herkesin mutlaka kontrollerini yaptırması gerekir\" diye konuştu.

\"ŞİKAYETİNİZ OLMASA BİLE MUAYENE OLUN\"

Türkiye\'nin böbrek taşı hastalığı açısından endemik bir ülke olduğunu ifade eden Prof. Dr. Binbay, Türkiye\'nin yüzde 13\'ünün böbrek taşı hastası olduğunu belirtti. Binbay, \"Bu kadar sık görünürken ailede de bir böbrek taşı öyküsü varsa hiçbir şikayetiniz olmasa bile mutlaka doktora gidip muayene olmak gerekir. Çünkü, 10 kişiden bir tanesinde böbrek taşı olsa dahi hastalarda hiçbir şikayet olmayabiliyor. İleri yaşlardaki insanlarda böbrek hücrelerinin sayısı yaşlanmaya bağlı olarak azalıyor. Özellikle yaşlı erkeklerde özellikle idrar yapma sorunları ortaya çıkıyor. Birçok insan doktora gitmeyebiliyor. Ama bu durumun ilerlemesi sonunda böbrek hücrelerinin ölümleriyle sonuçlanabiliyor. O nedenle en önemli şey hiçbir şikayetimiz olmasa dahi ya da hafif bir şikayetimiz olduğunda dahi ihmal etmeden doktora gitmemizdir\" dedi.

\"PH SEVİYESİ YÜKSEK SULARI TERCİH EDİN\"

Böbrek taşı hastalarının bol sıvı alması gerektiğine dikkat çeken Binbay, beslenmede dikkat edilecek hususları da şu sözlerle sıraladı:

\"Taş hastalarının bol su tüketmesi alabilecekleri önlemlerin başında geliyor. Çünkü bol su ve sıvı tüketmek hem böbrek sağlığı hem de böbrek taşı açısından çok önemlidir. Sıvı gıdalardan kola ve benzeri asitli içecekler anlaşılmamalı. Çünkü taş hastaları asitli içeceklerden mutlaka uzak durmalıdır. Mümkün olduğu kadar alkali diyetle beslenmelidir. Vejeteryan diyet ön planda alkali diyettir. Bunun dışında sıvıları alırken yüksek ph\'lı suları tercih etmek yapabileceğimiz şeyler arasındadır. Spor yapmak ve kilo kontrolüne dikkat etmek de böbrek taşları açısından çok önemlidir. Kalsiyumu kısıtlamayın, vücudumuzun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için günde en az 1 gram kalsiyuma ihtiyacı var. Kalsiyum alımını kısıtlarsanız vücutta taş oluşma ihtimalini artırırsınız. Böbreklerimizin sağlığı için tuz tüketimine de dikkat etmemiz gerekir. Çünkü tuz, vücuttan atılırken böbrekteki kalsiyumlarıda atarak taş oluşmasına neden oluyor.\"

Prof. Dr. Binbay, böbreğe dost yiyeceklerin ise karnabahar, deniz levreği, yaban mersini, lahana, turp, roka olduğunu söyledi.

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