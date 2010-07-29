T24 - Alman Dışişleri Bakanı Westerwelle, Türkiye ziyaretinde önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin AB’ye yakınlaşmasına, bağlanmasına büyük önem verdiklerini söyleyen Bakan, Türkçe konuşarak “Türkiye’nin yönü Avrupa’dır" dedi.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine desteğini yineledi.

İstanbul'da Türk mevkidaşı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelen Westerwelle, ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin bugün için Avrupa Birliği üyeliğine hazır olmadığını tekrarlayan Westerwelle, ancak tam üyelik müzakerelerinin sürmesinin, Türkiye’nin AB’ye yakınlaşmasının, bağlanmasının stratejik önemde olduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin yönü Avrupa"

Alman hükümetinin “ahde vefa” ilkesi çerçevesinde müzakerelerin sürmesini desteklediğini, bu müzakerelerin “ucu açık” nitelikte olduğunu kaydeden Westerwelle, sürecin “adil, inandırıcı, gizli bir gündem içermeden” sürmesi gerektiğini söyledi. Alman Dışişleri Bakanı, Türkçe konuşarak “Türkiye'nin yönü Avrupa'dır” dedi.

Westerwelle sözlerini şöyle sürdürdü: “Stratejik olarak büyük bir önem taşıyan bir ülke olan Türkiye'nin, Avrupa'ya yönelmesinin ne kadar önemli olduğu konusunda hemfikiriz, ancak her konuda hemfikir değiliz. Bu mümkün değil. Ancak bu yakın dostane ilişkilerimizi büyük bir değer olarak görüyoruz. Sadece kendi ülkelerimiz için değil, aynı zamanda küresel düzeyde çözülmesi gereken sorunlar açısından da. Biz Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği başarıyı takdirle karşılıyoruz. İttifakta ortak çıkarlarımız var. Ancak insani ilişkilerimiz de çok önemli. Almanya'da 3,5 milyon Türk kökenli insan yaşıyor. Bu sene de 4 milyondan fazla Alman, Türkiye'yi ziyaret ediyor. Bu, iki ülke arasındaki sağlam temelin göstergesi ve bu daha da geliştirilmeli."

Türkiye'nin İran çabalarına destek

Westerwelle ile Davutoğlu'nun görüşmelerinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular önemli yer tuttu. Alman Dışişleri Bakanı, ortak basın toplantısında, Türkiye ve Brezilya'nın İran nükleer krizinin çözümü için gösterdiği diplomatik çabaları övdü. İran'ın, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Asthon ile Eylül ayında görüşmelere başlamak istediğini anımsatan Westerwelle, ancak bu görüşmelerin yalnızca nükleer takas anlaşmasını değil, tüm konuları içermesi gerektiğini vurguladı.

Alman Bakan, “İkimiz de şu konuda hemfikiriz: İran'ın bir nükleer silahlanması opsiyonu hiçbirimiz için kabul edilebilir bir çözüm değil. Bu, aynı zamanda bölgesel bir tehlike. Bu nedenle, AB dışişleri bakanlarının son kararları açısından ve aynı zamanda Türkiye'nin bu konudaki sorumlu adımları açısından İran'ın görüşme masasına oturma yönünde bir irade beyan etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Türk-Alman üniversitesi için geri sayım

Türk ve Alman dışişleri bakanlarının görüşmesinde, İstanbul'da kurulacak Türk - Alman Üniversitesi konusunda son gelişmeler de ele alındı. Alman hükümeti kurulacak üniversite için önümüzdeki dört yıl içinde 12 milyon euroluk maddi destek sağlayacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Westerwelle, projede önemli ilerleme sağlandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Mevkidaşım da eğitiminin büyük bir kısmını Alman okulunda tamamlamış. Bu da tabii ki onun bizi bu kadar büyük bir şevkle desteklemesini sağlıyor. Bu sene bu projeyi, en azından bir temel atma töreniyle başlatmak istiyoruz. Mekan konusunda bir karar verildi son aylarda. Artık somut bir sonuç elde ettiğimizi görüyoruz. Genç kuşağımız için güvene dayalı bu işbirliğimizin çok güzel somut bir sonucu."