"Türkiye'nin yetiştirdiği büyük iş adamları var, hayırsever Rıza, eski Maocu Ethem, Jet Fadıl, tosun..."

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Doğan Medya Grubu'nun satılması, Ülker ve Doğuş Grubu2nun borç yapılandırması yapmasına ilişkin olrak, "Hiç önemli değil… Türkiye'nin yetiştirdiği büyük işadamlarımız var, onlar bize yeter. Hayırsever Rıza bey var mesela. Eski Maocu Ethem Sancak var. Jet Fadılımız varken, Doğuş Grubu'nun eksikliği sorun olur mu? Tosun var. Bulaşıkçıydı, azmedip, tarımsal kalkınma sembolümüz olmadı mı?" dedi.

Özdil'in "Doğan, ülker, Doğuş filan..." başlığıyla yayımlanan (13 Nisan 2018) yazısı şöyle:

Doğan grubu malı mülkü boşalttı. Ülker grubu borç yapılandırması istedi. Doğuş grubu borç yapılandırması istedi. * Hiç önemli değil… Türkiye'nin yetiştirdiği büyük işadamlarımız var, onlar bize yeter.

Hayırsever Rıza bey var mesela. Henüz 25 yaşındayken 200 ton altın ihraç ederek, Türkiye'ye 25 milyar dolar gelir sağlamadı mı? Cari açığın yüzde 15'ini tek başına kapatmadı mı? Akp yandaşı televizyona “vatan kurtaran aslan” olarak çıkarılmadı mı?

Asrın liderimiz “hayırsever işadamıdır” demedi mi? Sayın hükümetimizin başbakan yardımcısıyla ekonomi bakanı, ihracat şampiyonu olduğu için kendisine plaket takdim etmedi mi? Hayırsever Rıza beyin Türkiye'ye katkılarının yanında Ülker grubu ciklet gibi kalmaz mı? * Jet Fadıl var. İlk yerli otomobili icat etmedi mi? Bir milyon 250 bin adet otomobil üretip, her sene 12 milyar dolarlık ihracat yapıp, 300 ülkeye distribütörlük vereceğini söylemedi mi? Koç Grubu'nda bile 85 bin kişi çalışırken, tek kalemde 264 bin kişi çalıştıracağını anlatmadı mı? Toplu konut yapmadı mı? Milletvekili seçilmedi mi? Maldiv adalarında devremülk satmadı mı? Sanayi ve ticaret dehamız Jet Fadılımız varken, Doğuş Grubu'nun eksikliği sorun olur mu?

Eski Maocu Ethem Sancak var. “Tayyip Erdoğan'a aşık oldum, iki erkek arasında böyle ilahi aşk olabiliyor” diyerek, televizyonları kapmadı mı? “Anam babam çocuklarım eşim, Tayyip Erdoğan'a feda olsun” diyerek, gazeteleri kapmadı mı?

“Tayyip Erdoğan Allah'ın 300 yılda bir nasip ettiği liderdir” diyerek, BMC'yi kapmadı mı? Telefonda hüngür hüngür ağlayan tüpçü Demirören, Ziraat Bankası'ndan iki yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli krediyle Doğan Grubu'nu kapmadı mı? Medyamız bunlarla dimdik ayaktayken, Aydın Doğan olsa nolur olmasa nolur?

Müteahhit Cengiz var. Metroları, trenleri, limanları, madenleri, barajları, doğalgaz santrallarını, elektrik dağıtımlarını, havalimanlarını, otoyolları, tünelleri ona vermediler mi? Yetmedi… “Binali kalırsa yaşadık, milletin orasına koyacağız” demedi mi? Koymuyor mu? Binali'nin kim olduğunu merak eden oluyor mu? Tosun var. Bulaşıkçıydı, azmedip, tarımsal kalkınma sembolümüz olmadı mı? “Vatan, millet, din, iman, ecdad, dış güçler, Kudüs kırmızı çizgimizdir” diyerek, müşteri toplamadı mı? Henüz 26 yaşındayken tiko para bir milyar 149 milyon lirayı bavuluna istifleyip, sırf bu millet saman ithal etmesin, kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olsun diye, Ferrari'yle inek almaya Uruguay'a gitmedi mi? Tosunumuz şu anda Türkiye'de değil ama, 365 gün aralıksız “tosun düzeni” yok mu bu ülkede?

Memleketin yetiştirdiği böyle güzide işadamlarımız var. Böyle memlekette ekonomik sıkıntı olur mu Allah aşkına?