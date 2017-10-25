Türkiye'nin yerli arama motoru: Yaani

Turkcell, Türkiye için geliştirilen arama motoru Yaani'yi kullanıma sunuyor. Yaani'nin tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Dünyada gücün kaynağının değiştiği bir dönemden geçiyoruz; artık veri en önemli güç" dedi.

Terzioğlu, "Ülke olarak bu yeni dönemde söz sahibi olmak istiyorsak dijital verilerimizi kendi ülkemizde tutmak ve bunları işleyerek yenilikçi servislere dönüştürmek zorundayız; çünkü, verileri işlemediğiniz sürece elinizde veri olmasının pek bir anlamı yok. Bugüne kadar geliştirdiğimiz servisler sadece Türkiye’de değil dünyada da milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor” diye konuştu.

“Türkiye’nin arama motoru”

Terzioğlu, "Şimdi Yaani ile bir adım daha atarak en fazla veri üreten servislerden birisi olan arama motoru pazarına giriyoruz. Bu Turkcell’in değil Türkiye’nin arama motoru. Hepimizin desteği ile büyüyecek” ifadelerini kullandı.

"Ortadoğu ve Rusya pazarlarında kullanılan bir kelime"

Terzioğlu, arama motorunun adının neden Yaani olduğu sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Türkiye’nin arama motoruna isim ararken, hem Türkçe hem akılda kalıcı ve basit olmasını istedik. Türkçede çok fazla kullandığımız bir kelime olan 'Yaani' bizim hedefimiz olan Ortadoğu ve Rusya pazarlarında da kullanılan bir kelime. Arapçada benzer anlama geliyor, Rusçada da söylemesi çok kolay."

Terzioğlu, Yaani ile öncelikli hedeflerinin Türkiye’de yüzde 25’lik pazar payına ulaşmak olduğunu söyledi.