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Politika

Türkiye'nin yeni tartışması: Gezi Parkı, halk oylamasına sunulur mu?

AKP'nin Gezi Parkı'nın referandum kararına tepki gedli. CHP ve STK’lara göre ‘halk oylaması’ da yapılamaz

13 Haziran 2013 20:43

Hülya Karabağlı/ Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Atilla Kart, ‘çevre hakkının’, Temel Hak ve Özgürlükler kapmasında olduğu için Halk oylamasına (Plebisit) ‘sunulamayacağını söylüyor. Taksim Dayanışması, ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden Eyüp Mıhçı, yargının ‘yürütmeyi durdurma’ kararına rağmen referandum yapılamayacağını söylüyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın referandum işaretinin Anayasa engeline takılması yüzünden Gezi Parkı’nda rota halk oylamasına  çevrildi. Ancak, CHP ve STK’lara göre ‘halk oylaması’ da yapılamaz.  Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Atilla Kart,  ‘çevre hakkının’, Anayasa’nın temel hak ve Özgürlükler kapsamında olduğuna dikkat çekiyor ve  “Çevre hakkı tamamen. Temel hak ve özgürlükler den sayılıyor. Doğa ve çevre hakkı  en temel hak olarak belirlenmiş. Bu kapsamda olan bir hak oylamaya sunulamaz” dedi.

 

Yüzde 75 AVM dese bile meşru bir karar olmaz

 

Atilla Kart, o bölgenin halkının, STK ve meslek kuruluşlarının karar sürecine katılımının  önemli olduğunu vurgularken “ Halk oylamasında  yüzde  75 oranda  AVM  çıksa bile o karar  meşru bir karar  olmaz. Çünkü,  doğayı katletmekle ilgili bir karar meşru sayılmaz”.

 

Mıhçı: Parkla ilgili yürütmeyi durdurma kararı  var

 

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinden Eyüp Mıhçı, T24’e, Taksim Gezi Parkı, Toplu Kışlası projesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı olduğuna dikkat çekti ve "Yargı kararına rağmen,  referandum yapılamaz”  dedi.  Sağlıklı bir çevre de yaşam hakkına ilişkin  taleple eylem  yapıldığına  dikkat çeken  Mıhçı, başbakandan toplumdan bu yükselen sesi duymasını istediklerini söyledi. Mıhçı, “Hükümetin  ‘Gezi Parkı’nın ‘ park olarak kalacağını  açıklamasını istiyoruz” dedi.

 

Anayasa göre; referandum yapılamıyor

 

Anayasa’ya göre referandum, sadece Anayasa değişiklikleri durumunda TBMM’nin alacağı kararla yapılabiliyor. TBMM’nin referandum kararı alması durumunda, oylamanın Türkiye genelinde yapılması gerekiyor. Yani, YSK’nin de içinde bulunduğu, resmi nitelik  kazanan bir  durum.

Plebisit  (Halk oylaması)

 Anayasa engeli yüzünden referandum yapılamaması rotayı halk oylaması anlamına  gelen ‘plesibite’ çevirdi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15’inci maddesi belediyelere halk oylaması yetkisi veriyor.  İlgili madde, “Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir” ifadesi yer alıyor.

Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2003'te Kızılay’da yayalaştırma çalışmaları  büyük bir  tartışma  olunca  100 sandık konularak halk oylamasına başvurulmuştu.

 

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