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Yaşam

Türkiye'nin yat turizmi ve marinacılıkta yıldızı parlıyor MUĞLA (A.A)

16 Kasım 2011 13:51

-Türkiye'nin yat turizmi ve marinacılıkta yıldızı parlıyor MUĞLA (A.A) - 16.11.2011 - Levent Kişi - Türkiye, doğası, iklimi ve coğrafyasıyla yat turizmi ve marinacılıkta hızlı bir gelişme sergiliyor ve bu alanda uluslararası pazarda parlayan bir yıldız olarak yer alıyor.  Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin marinalarında verdiği kaliteli hizmet ve doğal güzellikleriyle Akdeniz havzasında yüksek rekabet potansiyeline sahip hale gelmeye başladığı belirtildi. Talebi karşılamakta zaman zaman güçlük yaşadıklarını anlatan sektör temsilcileri, yeni marinalar yapılması için bürokratik engellerin kaldırılmasını istiyor. Deniz Turizmi Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkan Bezirgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon bitmiş olmasına rağmen Türkiye'deki marinaların doluluk oranının yüzde 80 olduğunu söyledi.  Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 22 marina bulunduğunu ifade eden Bezirgan, ''Belgeli marinalar yaklaşık 19 bin bağlama kapasitesine sahip. Marinalardaki doluluk oranı iyi. Yaz aylarında doluluk oranı yüzde 100'ü buluyor. Türkiye'nin yat turizminde Akdeniz çanağındaki payı yüzde 11. İtalya, Fransa ve İspanya'nın lider olduğunu bu sektörde Türkiye'nin daha fazla yatırım yapması gerekiyor'' dedi.

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