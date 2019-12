-TÜRKİYE'NİN YARISI İNTERNETTEN BİHABER İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - İnternet Teknolojileri Derneği Başkanı Mustafa Akgül, Türkiye'de 30 milyon civarında internet kullanıcısının bulunduğunu, bunların yüzde 25'inin interneti yoğun olarak kullandığını söyledi. İnternet Teknolojileri Derneği ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ''15. İnternet Konferansı'' başladı. Konferansın açılışında konuşan İnternet Teknolojileri Derneği Başkanı Mustafa Akgül, konferansın, Türkiye'de internetle ilgili grupları bir araya getirerek, interneti tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, internet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini bu yöne çekmek amacıyla 1995'den beri her yıl düzenlendiğini kaydetti. İnternetin yaşamın doğal bir parçası haline geldiğini ve onu, her alanda değiştirmeye ve kolaylaştırmaya başladığını söyleyen Akgül, bu alandaki sorunların çözüme ulaşması için çalışmalar yaptıklarını belirtti. -''SANAYİ DEVRİMİ GİBİ SANCILI OLACAK''- İnternetin her alanda çok köklü değişimler getirdiğine işaret eden Akgül, şunları söyledi: ''Nasıl sanayi devrimi sancılı olduysa, bu süreç de sancılı olacaktır. İnternet ve bilgi toplumu bütün dünyanın gündeminde. Sürekli yeni programlar, yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Bugün dünyada 2 milyara yakın kişi internet kullanıcısı. 255 milyon çalışan web var. Her geçen gün bu sayılar artıyor. Ne kadar video olduğu bilinmiyor, saymaya cesaret edemiyorlar. Sadece bizim bildiğimiz son rakam her dakika 24 saatlik video yükleniyor.'' Akgül, Türkiye'deki internet kullanımıyla ilgili de şu bilgileri verdi: ''Ülkemizde 30 milyon civarında kullanıcı olduğunu düşünüyoruz. Yüzde 25'i yoğun internet kullanıcısı. Son rakamlara göre Türkiye'nin yüzde 58'i ise hiç internet kullanmamış. Bazı insanlarımızın interneti duymadığı biliniyor. Kırsal kesimde kadınların yüzde 85'i hiç internet kullanmamış. Kısaca dünya ortalamasını yakalamış durumdayız, ancak Avrupa'nın gerisindeyiz. OECD'nin 30 ülkesi arasında bütün indekslerde ya sondan birinciyiz ya da ikincisiyiz. Üçüncü olduğumuzu hatırlamıyorum.'' Günlerdir WikiLeaks'in paylaştığı belgelerin konuşulduğunu kaydeden Akgül, ''WikiLeaks çok yeni bir olay. Olayın tam ne olduğunu bilmediğimiz için, çok bir şey söyleyemiyorum. Ama insanların interneti biraz daha fazla ciddiye almasını, biraz daha ciddi düşünmesini sağlayacaktır. Bununla beraber internet de konuşuluyor. İnternetten korkmayın, ama onu ciddiye alın'' dedi. Türkiye'nin bazı yönetmelik ve yasalarla bazı sitelerin erişimini engellediğini belirten Akgül, bu konuda da şunları söyledi: ''Ve 'Bütün dünya buna uysun' diyor. Bir mahkememiz, yargısız tedbir kararı alıyor. Duruşma yok, bilirkişi yok. Bu işten kim zarar görüyor? Tabii ki Türkiye, Türk kullanıcısı. Bu uygulama kabul edilecek bir şey değil, bu bir hukuk faciası. Sorgusuz sualsiz, internetin belli yerlerini kapatmaktır. Kapatılan yerler Türkiye'ye gelip itiraz ederlerse 'olur' diyorlar, ama bize 'Siz taraf değilsiniz' diyorlar. Biz zarar görüyoruz, ama taraf olamıyoruz. Yargılama yolu kapalı olan bir yapı. Devletin çocukları korumasına kimsenin bir itirazı yok. Ama devletin yetişkinlerin neyi göreceğine karar vermesi, demokratik bir ülkede kabul edilemez. Neyin iyi neyin kötü olduğu kararını yurttaş vermeli.'' 4 Aralıkta sonra erecek konferansta, mobil yaşam, sosyal ağlar, yeni medya, fikri haklar, internet ve demokrasi ve internet yasakları konuları üzerinde durulacak. Youtube, Google, Richard Dawkins, Blogger yasaklarının öne çıkardığı fikri haklar, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, internet ve medya ilişkileri, internet ve demokrasi konularını kapsayan panel ve oturumlar yapılacak. İnternet başarı öykülerini anlatan oturumlar da düzenlenecek.