Türkiye’nin yarısı anti depresan mı kullanıyor?

Hülya Karabağlı

Ankara

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a,“Son 9 yılda antidepresan satışları yüzde 160 arttığı, 2003 yılında 14 milyon 238 bin kutu antidepresan satılırken 2012 yılında bu rakamın yüzde 160 artışla 36 milyon 881 bine ulaştığı iddiaları doğru mudur” dedi. Türkkan, “ Bu iddialar doğru ise; Türkiye’nin yarısına yakınının antidepresan ilaçları kullanmasının nedenleri nelerdir” dedi.

Türkkan, Bakan Akdağ’a ‘anti depresan’ ilaçlarındaki artışı sordu ve şunları söyledi:

Antalya Psikofarmakoloji Derneği Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Aydın’ın açıklamalarına göre; “Son 9 yılda antidepresan satışları yüzde 160 arttığı, 2003 yılında 14 milyon 238 bin kutu antidepresan satılırken 2012 yılında bu rakamın yüzde 160 artışla 36 milyon 881 bine ulaştığı, depresyonun ciddi bir hastalık olduğu, yaşam boyu yaklaşık yüzde 50 intihar riski ile seyrettiği bildirilmektedir,” Bu endişe verici açıklamalar vatandaşlarımız arasında tedirginlik yaratmaktadır.

- Son 9 yılda antidepresan satışları yüzde 160 arttığı, 2003 yılında 14 milyon 238 bin kutu antidepresan satılırken 2012 yılında bu rakamın yüzde 160 artışla 36 milyon 881 bine ulaştığı iddiaları doğru mudur?

-Bu iddialar doğru ise; Türkiye’nin yarısına yakınının antidepresan ilaçları kullanmasının nedenleri nelerdir?

-Reçetesiz olarak satılan bu ilaçların bağımlılık yarattığı ve intiharla sonuçlandığı vakaların çoğalmaması için ne gibi önlemler alacaksınız?