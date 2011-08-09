Türkiye'nin yardım eli somali'ye ulaştı

T24-

Ülkenin güneyinin büyük kısmını elinde tutan Eş Şebbab adlı örgütün başkentten çekildiğini açıklamasıyla BM'nin kıtlık ilan ettiği Somali'ye Türkiye'den ve çeşitli ülkelerden Ramazan ayının da etkisi ile gıda ve tıbbi malzeme yardımları gelmeye başladı.Devleti, kamu kurumları ve sivil toplumu ile Türkiye'den gerçek insani bir felaketin yaşandığı Somali'ye gelen yardımlar, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi ve Türk Kızılayı tarafından halka ulaştırılıyor.Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi, Türk Kızılayı tarafından oluşturulan 50 ton yardım malzemesini taşıyan iki kargo uçağının Mogadişu'ya gelmesi, uluslararası yardım kuruluşlarının da 3-4 yıldır terk ettiği ülkede alkışlarla, sevinç gözyaşları ile karşılandı. Uçaklardaki yardım kolileri Somali havaalanı çalışanları tarafından uçaktan indiriliyor ve limanda Türk Kızılayı'na tahsis edilen depoya götürülüyor. Yardımların başkentteki kamplara dağıtımının birkaç gün içinde tamamlanması hedefleniyor.Türk basın mensupları ve ülkeye gelen yardım gönüllüleri güvenlik tedbirlerinin sıkı tutulduğu Somali Cumhurbaşkanlığı misafirhanesinde konuk ediliyor. Ekipler gündüzleri yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde, açlık ve hastalıkla mücadele eden Somalililerin bulunduğu kamplarda yardım faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor.Şehirde birçok yerde kontrol noktalarının bulunduğu ve hükümete bağlı silahlı güçlerin halkın arasında güvenliği sağladığı görülüyor.Mogadişu'daki halk açlık ve çatışmaların yanı sıra günlük hayatını sürdürmeye çalışıyor. Başkentte kıtlık nedeniyle kırsal bölgelerden gelen halkın yaşam savaşı verdiği çok sayıda mülteci kampı bulunuyor. Uluslararası yardım kuruluşlarının da daha önce hiç girmemiş olduğu bu kamplarda insanlar, Kenya ve Etyopya sınırındaki kamplardan daha kötü şartlarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Mogadişu'nun bu anlamda acil yardıma ihtiyacı olduğunu belirtiliyor.Kamplarda özellikle kadın ve çocukların bulunduğu göze çarpıyor. Kıtlık ve açlık nedeniyle bulundukları kasaba ve köylerden başkente yüzlerce kilometrelik mesafeyi kimi zaman yürüyerek kimi zaman kamyon kasalarında çocukları ile gelen kadınlar, kampta bulabilirlerse gıda ürünleri bulamazlarsa ağaç kabuklarını pişirerek ailesinin hayatını idame ettirmeye çalışıyor.Kamplardaki hasta kadın ve çocuklar için yapacak fazla bir şey yok. Kamplarda ve hastanelerde hasta, tıbbı müdahaleye muhtaç çocuklar ve yaşlılar için tıbbı malzeme ve ilaç yardımı acil olarak gerekiyor. Yağmur mevsimi olan Mart ve nisan aylarında hiç yağmur almayan ve büyük bir kıtlığın baş gösterdiği Somali'de Kasım -Aralıkta yaz aylarına girilmesi ile durumun daha da vahim bir hale dönüşeceği belirtiliyor.