Türkiye'nin yakın tarihini Meclis araştıracak

T24 - AKP, Türkiye'nin yakın tarihinin aydınlatılamamış olaylarının Meclis tarafından araştırılması için düğmeye bastı. 5 kanlı olay için TBMM'ye verilen araştırma önergesini 115 AKP'li imzaladı.



AKP Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 114 milletvekili, 1977'deki kanlı 1 Mayıs ile Çorum, Sivas, Kahramanmaraş ve Başbağlar katliamları için araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Araştırma önergesinin Meclis Başkanlığı'na sunulmasından sonra Kafkas ve bir grup milletvekili ile basın toplantısı düzenleyen Devlet Bakanı Faruk Çelik, Alevi çalıştaylarında Çorum, Sivas, Kahramanmaraş ve Başbağlar olaylarının aydınlatılmasının istendiğini belirterek, "Yakın geçmişimizdeki karanlık noktaları ne kadar aydınlatırsak, toplumsal barış ve güven ortamı o kadar gelişecek" dedi. Çelik, Türkiye'nin, bir yandan sorunlarıyla yüzleşirken diğer yandan da bu sorunları istismar eden mihrakların yakasına yapışacak demokratik ve hukuki olgunluğa sahip olduğunu vurguladı. Çelik, komisyonun elde edeceği somut verilerin savcı, hakim ve mahkemelere yeni önemli doneler sunacağına inandığını, bunun mağdurların yüreğine de bir nebze su serpeceğini kaydetti. Çelik, "Olayların üzerinden 30 yıl zaman geçti, yeniden yargılanma mümkün mü?" sorusuna, "Yeni tanık, bulgular söz konusu olursa bunlar raflarda kalmayacak. Bunları ele alacak olan savcılar ve mahkemelerdir" yanıtını verdi.





Madımak Oteli



Madımak Oteli'nin kamulaştırılması çalışmalarının sürdüğünü belirten Çelik, Din Kültürü ve Ahlak Kültürü dersi müfredatının yeniden ele alınması konusundaki komisyonun bu hafta ilk toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı. AKP Çorum Milletvekili Agah Kafkas da, "CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, karanlık 1 Mayıs ile ilgili elinde belgelerin olduğunu söylemişti. Komisyonun ilk toplantısında Anadol'un elindeki bilgi ve belgeye başvurmasını diliyorum" dedi.





Hak-İş'ten 1 Mayıs pulu



Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu'nun, 1 Mayıs Emek Dayanışma Günü için hatıra pulu çıkarılması önerisine Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın sıcak bakması üzerine, 1 Mayıs Hatıra Pulu çıkarılması için çalışma başlatıldı. Uslu yaptığı yazılı açıklamada, PTT Genel Müdürü Osman Tural ile görüşüldüğü ve 1 Mayıs Hatıra Pulu çıkarılmasına ilişkin çalışmaların başlatıldığını belirtti. Uslu, pul çıkarılmasının, 1 Mayıs'ın toplumsal meşruiyetine katkı sağlanması; tabuların, kırılması açısından önemli olacağını ifade etti.





Komisyona sunulacak dosyalar



Kanlı 1 Mayıs: 1 Mayıs 1977'de Taksim'deki DİSK mitinginde, kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu 34 kişi öldü, 136 kişi yaralandı.



Kahramanmaraş: 19- 26 Aralık 1978'de Kahramanmaraş'ta, sinemaya atılan bir bomba ile başlayan olaylarda çoğu Alevi 105 kişi öldü, 176 kişi yaralandı, 210 ev, 70 işyeri tahrip edildi.



Çorum: Çorum'da 1980'de Alevi mahallesi olarak bilinen Milönü Mahallesine yapılan saldırıda 57 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.



Sivas: 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli yakıldı, 35 aydın ile iki otel çalışanı öldü.



Başbağlar: 5 Temmuz 1993'de, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü'nde 33 sivil öldürülüp köy ateşe verildi.





