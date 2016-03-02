Türkiye’nin evlilikte yabancı tercihi: Alman damat, Suriyeli gelin

Türkiye’de yabancılarla evlenen kadınların ilk tercihi Almanlar, erkeklerin ilk tercihi ise Suriyeliler oldu. Geçen yıl 18 bin 814 yabancı gelinin yüzde 19’u Suriye, 3 bin 566 yabancı damadın yüzde 38’i ise Alman vatandaşı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 2015 yılına ilişkin “Evlenme ve Boşanma İstatistikleri” verileri bugün yayımlandı. Verilere göre, 2015 yılında 18 bin 814 olan yabancı gelin sayısı toplam gelinlerin %3,1’ini oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklara göre incelendiğinde, Suriyeli gelinler (3 bin 569 kişi) %19 ile birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri %14,3 ile Alman gelinler (2 bin 695 kişi) ve %8,8 ile Azerbaycanlı gelinler (bin 653 kişi) izledi.

Geçen yıl 3 bin 566 olan yabancı damatlar da toplam damat sayısının %0,6’sını oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklara göre incelendiğinde, Alman damatlar (bin 368 kişi) %38,4 ile birinci sırada yer aldı. Alman damatları %7,9 ile Avusturyalı damatlar (282 kişi) ve %6,8 ile Suriyeli damatlar (241 kişi) izledi.



131 bin 830 boşanma

Evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %0,5 artarak 2015 yılında 602 bin 982 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 7,71 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %0,7 artarak 131 bin 830 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,69 olarak gerçekleşti.

Evlenme hızının en yüksek olduğu il Kilis

Kaba evlenme hızının 2015 yılında en yüksek olduğu il, binde 9,84 ile Kilis oldu. Kilis’i binde 9,40 ile Aksaray, binde 9,33 ile Ağrı izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 5,87 ile Kastamonu oldu. Kastamonu’yu binde 5,92 ile Gümüşhane, binde 5,94 ile Tunceli izledi.

Erkekler 27, kadınlar 24'ünde evleniyor

Ortalama ilk evlenme yaşı, 2015 yılında erkekler için 27, kadınlar için 23,9 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,1 yaş olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,9 yaş ile Kars oldu. Kars’ı 4,8 yaş ile Ardahan, 4,3 yaş ile Ağrı ve Iğdır izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu il ise 2,5 yaş ile Kastamonu oldu. Kastamonu’yu 2,6 yaş ile Ankara, Karabük, Şırnak ve Zonguldak izledi.

En fazla boşanma İzmir'de

Kaba boşanma hızının 2015 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,77 ile İzmir oldu. İzmir’i binde 2,75 ile Antalya, binde 2,55 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,17 ile Hakkari oldu. Hakkari’yi binde 0,22 ile Şırnak, binde 0,23 ile Bitlis izledi.



Boşanmaların büyük kısmı ilk beş yılda

Boşanmaların 2015 yılında %39,3’ü evliliğin ilk 5 yılı, %21,5’i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Evlilik süresine göre boşanmalar, 2014-2015