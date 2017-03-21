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Dünya

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi'nden uçuş kısıtlamasına tepki: Kabul edilemez

ABD, direkt uçuşlarda el bagajlarında laptop, ipad ve kamera gibi elektronik eşyaların taşınmasını yasaklamıştı

21 Mart 2017 22:43

İstanbul’dan ABD’ye doğrudan yapılan THY uçuşlarına Amerikan yönetimi tarafından koyulan sınırlamalara Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tepki gösterdi. Kılıç, ABD uçuşlarında kabine sadece cep telefonu alınabilecek olmasını "kabul edilemez" olarak değerlendirdi. Kılıç, "Türk Hava Yolları'nın ve Türkiye'deki havalimanlarının diğer ülkeler ile aynı potada değerlendirilmesi kabul edilebilir değildir. Amerikalılarla bu konudaki görüşmeleri yürüteceğiz. Tedbirlerin güçlendirilmesi konusunda bir takım beklentiler varsa, bizle açık bir şekilde paylaşılması ve öncelikle bu yerine getirildi mi onun görülmesi lazımdı" dedi.

Ragıp Soylu'nun Sabah'ta yer alan haberine göre, Amerikalıların bu karar alınmadan önce Türkiye'ye gelerek, özellikle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerekli tetkikleri yapmasının gerektiğini söyleyen Kılıç, "burada bir risk var mı, bunu önleyecek bir imkân var mı diye araştırma yapılması lazımdı. Var mı var, yok mu yok. Yoksa şu tedbirlerin alınması lazım geliyor denebilirdi. Bu uygulama Türkiye'ye ve Türk Hava Yolları'na da zarar verir. Bunun gözden geçirilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

ABD makamları muhtemel terör saldırılarını gerekçe göstererek ABD'ye bazı Ortadoğu ülkelerinden yapılacak uçuşlarda sadece cep telefonu ve benzeri büyüklüklerdeki elektronik cihazlarını alınması kararını vermişti. Geri kalan tüm elektronik cihazların bagaja verilmesi gerekiyor.

 

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