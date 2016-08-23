Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi geri çağrıldı



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avusturya İslam düşmanlığının merkezi haline geldi. Viyana Büyükelçimizi istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırdık" dedi.

"Biz onlar gibi iki yüzlü olamayız"

Çavuşoğlu, bakanlık konutunda Moldova Dışişleri Bakanı Andrei Galbur ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, "Avusturya ile ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin normal sürdürülmesinin zemini ortadan kalkmıştır. O nedenle Avusturya maslahatgüzarını bakanlığımıza çağırarak tepkimizi gösterdik. Aynı şekilde Viyana Büyükelçimizi de istişareler ve Avusturya ile ilişkilerimizi gözden geçirmek için Ankara'ya çağırdık. İkili ilişkilerimizde biz de duyarsız kalmayacağız, bazı adımlar atacağız. Biz onlar gibi iki yüzlü olamayız. Terörün her türlüsüne karşıyız. Ama onlar bazı terör örgütlerine karşı ama Türkiye'ye saldıran terör örgütlerine destek veriyorlar. Ama biz ikili ilişkilerimizde başka tedbirler alacağız. O anlayış şu anda ortadan kalkmıştır. Önümüzdeki süreçte atacağımız adımları sizlerle paylaşacağız. Bize nasıl yaklaşırlarsa biz de kendilerine öyle yaklaşacağız."dedi.

Türkiye-Avusturya ilişkileri gergin bir dönemden geçiyor. Bir süre önce de Avusturya'nın Ankara Maslahatgüzarı Viyana Havalimanı'ndaki panoda yayınlanan manşet nedeniyle protesto notası verilmek üzere Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ‘Türkiye 15 yaşından küçük çocuklarla cinsel ilişkiye izin veriyor' yazısının Türkiye'nin itibarını zedeleyici ve mesnetsiz olduğunu söyledi.

Anayasa Mahkemesi ceza kanunundaki evliliğe yeterlilik maddesinin ‘15 yaşından küçük çocuklarla kurulan her türlü cinsel ilişkinin cinsi suistimal addedilmesiyle ilgili bölümünün yasadan çıkarılması' yönünde görüş belirtmişti.

Havalimanındaki yazı gerginliğe neden oldu

Viyana Havalimanı'ndaki panoda daha önce de bir Avusturya gazetesinin haberinden alıntı olarak, ‘Türkiye tatili sadece Erdoğan'ı destekler' yazısı yayınlanmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ‘Avrupa'da giderek artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının yükselen merkezi konumundaki bir ülkenin (Avusturya) bu hastalığın giderilmesine odaklanması gerektiğini' duyurmuştu.

Türkiye'deki darbe girişiminin ardından iki ülke arasındaki gerginlik tırmanmaya başlamış ve Avusturya Başbakanı Christian Kern'in AB ile Türkiye arasındaki tam üyelik görüşmelerinin kesilmesini talep etmesi üzerine Ankara Avusturya'yı ‘radikal ırkçılıkla' suçlamıştı.