"Türkiye’nin vergi cennetleri nedeniyle kaybı 18.5 trilyon lira"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın yakınları ve eski özel kaleminin Man Adası’nda 1 sterlin sermayeli şirkete gönderilen 55 trilyon liralık paradan Türkiye’nin vergi kaybının 18.5 milyon dolar olduğunu söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın Genel Kurulda açıklanan belgeleri kabul ettiğine de dikkat çeken Özel, “AKP’li Bülent Turan’ın yaptığı ilk açıklama suçun ikrarıdır. Belgeler açıklanana kadar AKP’ye yakın medya sahte olacağını iddia ediyordu oysa Bülent Turan bu belgelerin gerçek olduğunu teyit etti” dedi.

Turan’ın bunun ticari faaliyetten kaynaklandığını söylediğine de dikkat çeken Özel’in T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“Hangi ticari faaliyet”

“Ticari faaliyet diyorlar, hangi ticari faaliyet, 14 milyon Euro kazanacak hangi ticari faaliyet yaptı dünür, oğlan, damat, eski özel kalem müdürü nasıl bir ortaklıkta, nasıl bir birliktelikte para kazandılar da aynı şirkete aktardılar. 55 trilyon lira para karşılığında sırf vergi düzenlemesi yapmadıkları için Türkiye’nin 18.5 trilyon liralık vergi kaybı var. Eğer hükümet 11 yıldır görevini yapıp, vergi kanununun ilgili maddesi uyarınca vergi cennetlerinin ismini Resmi Gazete’de yayımlansaydı buraya yollanan paralar üzerinden yüzde 30 vergi alacaktı. Kendi başbakanlığı döneminde daha sonra gelen başbakanlar da Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım da bunu yapmadı. Böylelikle 55 trilyon liralık bu paranın 18.5 trilyon lirasının devletin kasasına girmemesinin suçunu değiştirdiler. İlgili kanuna göre, varlıktaki para açıklanamıyorsa bu dünyanın her yerinde kara paradır”.

Özel T24’e değerlendirmesinin yanı sıra Genel Kurulda da şunları söyledi:

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, geçtiğimiz hafta grup toplantımız sırasında Sayın Genel Başkanımız Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanına hitap ederek "Sevgili Erdoğan; çocuklarının, eniştenin, dünürünün, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün yurt dışında, vergi cennetlerinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor musun? Bunun cevabını bekliyorum. Soruyu sordum, tık yok. Bir daha soruyorum, 80 milyonun önünde soruyorum, cevabı bekliyorum. Çıkacağız milletin önüne." demiş idi. Sayın Erdoğan birkaç günlük suskunluktan sonra, pazar günü, çıkıp şöyle söyledi Genel Başkanımızı kastederek:

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - "İftiraları ardı ardına sıraladı. Neymiş efendim; çocuklarım, kardeşim, eniştem, dünürüm, eski özel kalem müdürüm yurt dışına milyonlarca dolar para göndermiş. Ben buradan ismini anmaya tenezzül etmediğim bu zata soruyorum: Öne sürdüğün iddiaların belgesi var mı? Varsa çıkart milletin önüne, ben hemen gereğini yapayım."

Bugün Sayın Genel Başkanımız milletin önüne çıktı, hem Türkiye'den dekontları hem yurt dışı swift belgelerini kamuoyuyla paylaştı. Bu belgelerin yalan, gerçek dışı olduğuyla ilgili tevzirat tam başlamıştı ki Adalet ve Kalkınma Partisinin Sayın Grup Başkan Vekili de belgelerin doğru olduğunu teyit edip bunların ticaretten kaynaklanan para hareketleri olduğunu söyledi. Ben eminim ki, Sayın Erdoğan, Genel Başkanımıza açmış olduğu 1,5 milyonluk tazminat davasını da geri çekecektir. Yoksa…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - …bu gerçek belgeler dava dosyasına sunulacak ve mahkeme tarafından da gerçeklikleri tescil edilecektir. Damadın, dünürün, oğlun, özel kalem müdürünün Man Adası gibi bir vergi cennetine… Vatandaş vergiden kırılırken, emekli teyzeye maaşından arttırdığı 100 dolar parayı, karda kışta "Bozdur ki milliyetçiliğin kanıtlansın." diye duygular sömürülürken vergiden kaçırmak için oralara para aktaranlar… Ve hepsi birden hangi ticareti yapmışlar ki Man Adası'na bu paraları yolluyorlar? "İspat edersen gereğini yapacağım." deyip hakaret eden şahsa "Haydi, ya istifa, ya istifa ya istifa!" diyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)