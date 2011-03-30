-TÜRKİYE'NİN ÜRKÜTEN İKİNCİLİĞİ KIRKLARELİ (A.A) - 30.03.2011 - Yeşilay Genel Başkanı Muharrem Balcı, Türkiye'nin sigara kullanan ülkeler arasında ikinci sırada yer aldığını belirterek, ''Bağımlılar arasında Gazeteci, doktor ve öğretmenler ilk sıralarda bulunuyor'' dedi. Kırklareli Üniversitesi ile Yeşilay İl Temsilciliği işbirliğiyle Kültür Merkezi'nde, ''Neden Yeşilay'' konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Balcı, Yeşilayın artık üniversitelerle işbirliğine gittiğini, Türkiye'deki tüm üniversitelerde Yeşilay Kulüpleri kurulacağını söyledi. Balcı, çok geniş alanda çalışmalar yapan Yeşilaya büyük ihtiyaç olduğunu ifade etti. Sigaraya bağlı hastalıklardan dünyada 5 milyon, Türkiye'de 150 bin insanın hayatını kaybettiğini vurgulayan Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye, sigara kullanan ülkeler arasında ikinci, sigaranın zararlarını bilen ülkeler arasında da birinci sırada yer alıyor. Bağımlılar arasında gazeteci, doktor ve öğretmenler ilk sıralarda bulunuyor. Devletimiz sigara açısından önemli adımlar atıyor. Alkol konusunda ise ne yazık ki gerekli önlemler alınamıyor. Türkiye'de kumar oynanıyor hem de yasal olarak. Dünyada kumar oynayan ikinci ülkeyiz. Bu devletin kamu yöneticileri bir okula 'alkol' ismi verebiliyorlar. Sanal kumara 5 milyar dolar ödüyoruz. Bunun tamamı yurt dışındaki tacirlere gidiyor.'' -''TÜRKİYE UYUŞTURUCU DEPOSU HALİNE GELMİŞ''- Türkiye'de promosyonlu uyuşturucu maddelerin satıldığını iddia eden Balcı, ''Türkiye'nin uyuşturucu deposu haline geldiğini'' ileri sürdü. Türkiye'deki nesillerin geleceğinin parlak gözükmediğini savunan Balcı, şunları kaydetti: ''İnsanlar madde bağımlılıkları karşısında hayvanların bile koklamadığı dumana paralarını veriyor. Kendi ve çevresindekilerin sağlığını etkileyen kişiler, özgürlüğünü satan kişilerdir. Hiç kimse ne başkasına ne de kendisine zarar verme yetkisi yoktur. Özgürlüğü kısıtlanmış insanlar ikinci sınıf insanlardır. Geleceğimize sahip çıkarsak dünya daha yaşanılabilir olacaktır.'' Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç ise sorunlar içerisinde mücadele eden nesillerin, gelecek nesillerin kaderini belirlediklerini söyledi. Konferansın sonunda Balcı, Rektör Aykaç'a plaket sundu.