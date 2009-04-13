Türkiye’nin ünlü 44 mezesi

Dünyanın sayılı mutfakları arasında yer alan Türk mutfağını araştıran Türkiye Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Birol Toraman, ünlü 44 mezeyi belirledi.



Bir yemek şirketinin Araştırma Geliştirme Departmanı yöneticiliğini de yürüten Toraman, yaptığı açıklamada, misyonunun, halen bulunduğu yörelerde uygulanan ve o bölgenin dışına pek çıkamamış yemekleri araştırıp, tanıtıp, geliştirmek olduğunu söyledi.



Bu çalışması kapsamında Türkiye'nin hemen her bölgesine özgü yemek çeşitlerini araştırdığını anlatan Toraman, "Araştırmalarımın sonucunda, Türk mutfağı ile bazı ülke mutfakları arasında benzerlikler gördüm. Ama Türk mutfağını diğer mutfaklardan ayıran en belirgin özellik tencere yemekleridir. Yemeklerimizde protein, vitamin ve mineraller bir aradadır. Bu özellik hiçbir ülke mutfağında yoktur" dedi.



Türkiye'nin 3 tarafının denizlerle çevrili olduğunu, bu nedenle balık tüketiminin yoğunluk taşıdığını ifade eden Toraman, "Balığın yanında meze olarak ne yenir? sorusu bu araştırmayı yapmama neden oldu. Ayrıca ülkemizin dört bir yanında sadece Türkiye'ye özgün olan binlerce ot ve sebze yetişiyor. Bunları yemeğe dönüştürme isteğim sonucunda söz konusu mezeler ve tarifleri ortaya çıktı" diye konuştu.



Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinin, klasik Ege ve Akdeniz'e sahili olan ülkelerin mutfaklarıyla oldukça fazla benzerlik gösterdiğini belirten Toraman, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Çukurova bölgesinin yemeklerinde ise Türk Arap sentezinin belirginliğinin hissedildiğini bildirdi.



Toraman, Ege'de yeşilliğin bol kullanıldığı salata ve mezelerin, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu mutfağında ise baharatlı ve sebzeli mezelerin ön planda olduğunu vurguladı.



Birol Toraman, araştırmalarının ardından, Türkiye'nin en lezzetli ve ünlü mezeleri şu şekilde sıraladı:



"Baharatlı zeytin salatası, cevizli kısır, cevizli tarator, cevizli biber, Çerkez tavuğu, Antep salatası, avukma, babagannuş, çiğ köfte, çöklek salatası, nohut kroket, mısır mücver, soğan kesesinde piyaz, fasulye mücver, patatesli pazı sarma, kabak kayığı, nar ekşili acılı ezme salatası, rokalı patates mücver, patlıcan ile yaprak sarma, baharat soslu mısırlı antre, zeytinli

patates salatası, kereviz salatası, humus, rokalı haydari, karidesli pazı dolma, mantarlı bohça, muammara, yeşil mercimekli lahana sarması, ıspanak tarator, şakşuka, zeytin piyazı, kestaneli lahana sarması, barbunya pilaki, piyaz, kabak ile havuç tarator, deniz börülcesi, ısırgan otu, ebegümeci, enginar salatası, pirinçli imam bayıldı ve zeytin yağlı elma dolması."

