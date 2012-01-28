-Türkiye'nin ''ulaşılabilirlik haritası'' çıkarılacak KAYSERİ (A.A) - 28.01.2012 - Engellilere yönelik ulaşılabilirlik çalışması konusundaki çalışmaların değerlendirilmesi için Türkiye'nin ''ulaşılabilirlik haritası''nın çıkarılacağı bildirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle düzenlenen ''Ulaşılabilirlik Bölgesel Paylaşım Toplantısı'' Kayseri'de yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi, yaptığı açıklamada, 2005 yılında yürürlüğe giren kanunla belediye ve kamu kurumlarına ulaşılabilirlik konusunda yapılacak çalışmalar için 7 yıllık süre tanındığını hatırlattı. Kanunun tanıdığı sürenin temmuz ayında sona erecek olmasına rağmen bazı illerde ulaşılabilirlik alanında hiçbir çalışmanın yapılmadığını tespit ettiklerini dile getiren Çiftçi, şu bilgileri verdi: ''Kanun kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi için bakanlığımız valiliklerden illerde yapılan çalışmaların raporunu istedi. Bu raporları topladık, ama 10 kadar ilimizden henüz yanıt alamadık. Bazı ilerimizde hiçbir çalışma yok. Bazı illerimiz çalışmalara başlamış ve biraz yol almış. Bazı illerimizde de ihtiyaçlar belirlenmiş, ihtiyaçlara göre ihaleler hazırlanmış ve hatta ihaleler sonuçlandırılıp denetimlere başlanmış. Ama bu illerin sayısı çok fazla değil. Genelde, büyükşehirlerimiz iyi durumda. Ama küçük iller ve ilçelerde, özellikle bütçe sıkıntısı veya ne yapılacağının bilinmemesi gibi nedenlerle henüz yeterli seviyede yol alınmadı. Aslında bütçe sıkıntısı diye bir şey kabul etmemek gerekiyor. Çünkü bunun bütçelerinin ayrılması gerektiği yaklaşık 6 yıl önce Sayın Başbakanımızın yazılı talimatı ile belediyelere iletildi. Bütçeler ayrıldı, şimdi bu bütçeleri kullanmak zamanı.'' Belediyelerin bu bütçeleri nasıl kullanacağı ve bu konuda hangi uygulamaların yapılacağının anlaşılması için kapalı binalar, açık alanlar veya ulaşım araçlarına yönelik standartlar oluşturduklarını bildiren Çiftçi, basit kontrol listeleri ile bu uygulamaların kolaylıkla kontrol edilebilmesini sağlayacak formlar hazırladıklarını kaydetti. Bu formları, internet üzerinden kurumlara gönderip, doldurulup yeniden dönüş sağlanmasını istediklerini belirten Çiftçi, şöyle devam etti: ''Bu geri bildirimleri topladığımız zaman Türkiye'nin ulaşılabilirlik haritası çıkmış olacak. Bunun mayıs ayı sonuna kadar yapmış olmayı hedefliyoruz. Bunun için zamanında bize geri dönüş yapılması gerekiyor. Burada amacımız ulaşılabilirlik yüzdesini görmek değil, zaten her alanda bu uygulamaları görmek istiyoruz. Ama bu uygulama bazı illerimiz için teşvik oluyor. Çünkü çalışmalarını tamamlayan il ve ilçeleri ödüllendireceğiz. Hastane, okul ve halkın çok kullandığı kamu binalarını öncelikle uygun hale getirmeye çalışacağız. Bir taraftan da banka veya otel gibi herkesin kullandığı alanları da bu kapsamda değerlendireceğiz. Bu uygulamaları sadece engellilere yönelik olarak düşünmemek gerekir. Yaşlılar, bebek arabası kullananlar veya bebek bekleyen anneler de bu hizmetlerden faydalanacak. Sadece yüzde 12'lik özürlü populasyonu değil, tüm insanlar bunlardan yararlanacak.'' Yasa çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmayan belediyeleri karşı ceza verme yetkilerinin olmadığını, ancak çalışmalar yapılmaması durumunda belediyelere davalar açılabileceğini, bu durumu önlemek için belediyeler ve kamu kurumlarına destek olmak için çalıştıklarını vurguladı.