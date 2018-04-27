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Spor

Türkiye'nin UEFA EURO 2024 adaylık broşürü açıklandı

İSTANBUL,(DHA) Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Adaylık Dosyası'nı UEFA'ya teslim etmesinin ardından "UEFA EURO 2024 Adaylık Broşürü" kamuoyu ile paylaşıldı

27 Nisan 2018 22:37

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu\'nun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Adaylık Dosyası\'nı UEFA\'ya teslim etmesinin ardından \"UEFA EURO 2024 Adaylık Broşürü\" kamuoyu ile paylaşıldı.
Avrupa ve Asya\'yı birbirine bağlayan tek UEFA üyesi olarak, UEFA Avrupa Şampiyonalarını daha fazla insana ulaştırmak için UEFA\'ya yeni bir sınır sunulan broşürde, 9 kentteki 10 ultra modern stadyumda 24 takım için Türkiye\'nin vizyonunu ve planları özetleniyor.
Broşürde ayrıca 120 ülkeye doğrudan uçuş bağlantılarına sahip Türkiye\'nin 53 ülkede 1 milyardan fazla insana dört saatten daha kısa bir sürede ulaşma imkânı verdiği vurgulanıyor.

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