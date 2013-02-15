Türkiye'nin Twitter haritası çıkarıldı

monitera.com'un yaptığı araştırmaya göre Türk kullanıcılar günde toplam 8 milyon tweet atıyor. 2012’de tweetlerde ortalama karakter sayısı 64 iken, 2013 tweetlerinde ortalama karakter sayısı 70’e yükseldiğini gösteriyor.



İşte Türkiye'nin Twitter haritası:



Globalde % 55’lik üye artışı markanın hem mobil reklam alanında Facebook’u ikiye katladı, hem de markaların dikkatini çekmeyi başardı.

Twitter Türkiye’de ise % 33.3’lük üye artışına sahip oldu. Böylece Türk twitter kullanıcı sayısı 9.6 milyona ulaştı. Bu oran 2012’de 7.2 milyondu.

2012’de aylık aktif kullanıcı sayısı 5.3 milyonken, 2013 aylık aktif kullanıcı sayısı 6.2 milyona ulaştı.

Türk kullanıcılar günde toplam 8 milyon tweet atıyor. 2012 yılında günlük toplam tweet sayısı 1.7 milyondu. 2013’te günlük toplam tweet sayısı % 370 artış göstererek 8 milyona yükseldi.

2012’de saniyede 20 tweet atan Türk Twitter kullanıcıları, 2013’te bu rakamı saniyede 92 tweete yükseltti.

2012’de tweetlerde ortalama karakter sayısı 64 iken, 2013 tweetlerinde ortalama karakter sayısı 70’e yükseldi.



En fazla paylaşım yapılan şehir İstanbul



2012 yılında erkeklerin daha yoğun kullandığı Twitter’da hakimiyet 2013’te kadınlara geçti. Erkekler % 47’de kalırken, kadınlar % 53’le öne geçti.

2012’de en yoğun saatler 21-22 iken, 2013’ün en yoğun saatleri 22-23 olarak belirlendi.

2013’ün en fazla tweet atılan günü Çarşamba oldu.



2012 yılında en fazla tweet atılan gün olan Cuma, 2013 yılında en az tweet atılan güne dönüştü.

Haftasonları lig gündemine rağmen düşüş gösteren içerik sayısı, pazartesi günü yükselişe geçti. Kısacası kullanıcılar, tweetlerini Pazartesi gününe saklıyorlar.

2013’te Twitter’da linkli içerikler arasında en fazla resim/ fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafı sırasıyla video, lokasyon ve haber paylaşımları izledi.

Fotoğraf, Twitter üzerinde en fazla paylaşılan içerik türlerinden biri. Twitter ve 2. olarak 2012 sonlarında API’sini ayırma kararı alan Instagram en fazla resim/fotoğraf paylaşımı yapılan platformlar olarak görülüyor. Twitpic ise listenin 3. sırasında.

Twitter üzerinden video paylaşımları incelendiğinde, şaşırtıcı olmayan bir birincilik sonucu göze çarptı. Youtube açık ara liderken, twitcam 2. Video paylaşım alanı olarak listed yer alıyor.

Twitter üzerinden haber link paylaşımları incelendiğinde, en fazla Hurriyet.com.tr linklerinin paylaşıldığı görülüyor. Hurriyet’i sırasıyla Radikal ve Ntvmsnbc takip ediyor.

2012 yılında ortalama takipçi sayısı 151 iken, 2013’te bu rakam iki katına çıkarak 320’ye ulaştı. Twitter’da hayatta kalabilmek için en az 320 takipçiye ihtiyaç var.

Sadece markaların ve gündem maddelerinin değil, neredeyse her kullanıcının kendisine ait birden fazla hashtagi varmış gibi görünmesine rağmen, tweetlerdeki hashtag oranı sadece % 7 olarak belirlendi.



Tweetlerin % 60’ı yorum alırken, % 20’si ise RT ediliyor



Mobil cihazlarda akıllı telefonların daha fazla pazar payına sahip olmaya başlamasıyla mobil web oranında 2012 yılında % 59 olan mobil web oranı 2013’te % 61’e yükseldi.

Twitter kullanımında 2012 yılına oranla blackberry ve iphone pay kaybederken, android atağa geçerek geçen yıl % 14 olan oranını % 27’ye çıkardı. Mobil web %14’ten %17’ye çıkarken ipad % 3’lük oranla sıralamaya girdi.

2012’nin ilk üçü 2013’te de değişmedi. Twitter’ı düzenli kullanmamasına rağmen en fazla takipçi sahibi olan Cem Yılmaz, yine zirvede. Cem Yılmaz’ı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün resmi hesabı ve Demet Akalın takip ediyor.



