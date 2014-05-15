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Türkiye'nin trajedisi ve Erdoğan'ın düşüncesizliği

Erdoğan'ın Soma faciasına atfen geçen yüzyıllardaki maden kazalarını örnek göstermesi Bloomberg View'in editoryal makalesinde yorumlandı

15 Mayıs 2014 14:53

Çeviri: İlker Koçaş

Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciasında yüzlerce işçi hayatını kaybetti. Yaşanan trajedi dış basında geniş yer bulmaya devam ediyor.Bloomberg View’de "Türkiye’nin Trajedisi ve Erdoğan’ın düşüncesizliği" başlığıyla yayımlanan editoryal makalede, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın maden kazaları ile ilgili verdiği örneklerin doğru olduğu; ama yanlış yüzyıldan yola çıktığı belirtiliyor.

Dün yaptığı basın toplantısında Erdoğan, maden kazalarıya ilgili dünyadan örnekler vermişti. O örneklere göre İngiltere'de 1862 'de yaşanan göçükte 204 kişi ölmüş, 1866'ta İngiltere'de kömür tozu patlamasında 361 kişi ölmüştü. Fransa'da ise 1906 dünya tarihinin en önemli ikinci kazasında  1000 kişi ölmüştü.

 

Daha çok önlem  daha az ölüm

 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ucuz enerjiye ihtiyaç duyduğunu ve bunun Soma’daki facia gibi neticelerinin olabildiğini belirten makale, hükümetlerin alacağı önlemlerle bu acı neticeleri ortadan kaldırabileceği belirtildi.

1907’de Amerika’da meydana gelen maden kazasının aradan geçen yıllar içerisinde alınan önlemler neticesinde benzer  kazaların azaldığına vurgu yapılan makalede, 1900’lü yıllardan 2000’li yıllara kadar olan süreçte ölen madenci sayısını gösteren grafik alınacak güvenlik önlemleriyle olası kazaların önlenebileceğini gösteriyor.

İşte yüzyıllık süreçte çıkarılan bir milyon ton kömür başına hayatını kaybeden Amerikalı maden işçisini gösteren grafik:

 

 

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